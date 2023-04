Rodrigo y Gabriela: celebrar la guitarra

Los formidables guitarristas mexicanos Rodrigo Sánchez y Gabriela Quinteros cambiaron la fórmula de éxito de las seis cuerdas al combinar de modo acústico la música de bandas que amaban como Pink Floyd (su cover del extenso “Echoes” es memorable), para luego ganarse un Grammy por su versión de un tema de Metallica y otro ya más serio por su excelente disco de 2019 “Mettavolution”. Desde ahí hasta este “In Between Thoughts... A New World” se tomaron bastante tiempo para enriquecer su sonido instrumental y no limitarse a sus dos guitarras españolas. Así que ahora tenemos sus notable solos armados alrededor de orquestaciones de cuerdas sutiles y a veces también algunas texturas electrónicas, todo acuerdo con el estilo de cada uno de los 9 tracks de un álbum sin desperdicio que reúne muchos de los géneros que puedan tomar como propio este dúo, ya sea rock, ritmos latinos y en este caso también funky y algunos climas progresivos, inspirados por la lectura de textos hindúes y especialmente la película de Alejandro Jodorowsky “La montaña sagrada”.