Rojas se fracturó y lo operarán

El paraguayo Robert Rojas sufrió una fractura de tibia y peroné de la pierna derecha durante el partido que River le ganó a Alianza Lima, de Perú, por 1-0, el miércoles pasado, por el Grupo F de la Copa Libertadores y será operado en las próximas horas en Buenos Aires. “Hay que estar fuerte, no queda otra, agradezco a toda la gente que me apoya en las redes y me escribe a mi celular. Siento el cariño de todos, es la primera vez que me lesiono así de mal”, afirmó el defensor de la selección de Paraguay en diálogo con el programa radial guaraní “Fútbol a lo Grande”.