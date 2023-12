Román apunta al regreso de Bianchi, traer a Banega, a Vidal y a Diego Martínez como DT

El ídolo de Boca no solo tiene en sus planes contratar como entrenador a Diego Martínez, sino que además tiene la intención de formar un equipo con experiencia con el regreso de Ever Banega y la llegada del chileno Arturo Vidal. Sin embargo, el máximo golpe de efecto sería el ofrecimiento de un cargo a Carlos Bianchi.

Riquelme quiere reunirse con el “Virrey” en los próximos días y tiene una propuesta para el exentrenador: la idea es que vuelva al club ofreciéndoles un cargo. Claramente, eso está “atado” a si continúa como dirigente en 2024 en medio de la incertidumbre por la suspensión de las elecciones, que podrían ser el 17 de diciembre si la Justicia lo permite. Por el momento no está claro qué rol piensa “el 10” para el exentrenador, pero lo cierto es que quiere volver a tenerlo por los pasillos de la Bombonera.

Obviamente que no le va a ofrecer el cargo de técnico, ya que el “Virrey” no dirige desde 2014, tras su última etapa en el club de la Ribera en la que no le fue bien.