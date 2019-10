Rosario Central: Néstor Ortigoza acusó a Diego Cocca de usarlo y tenerlo colgad

Me dice que soy un referente y me saca a pasear para que la gente no lo putee en la cancha. Sí, soy un líder, pero me tiene en el freezer" (Néstor Ortigoza)

Luego, explicó porque tuvo poca participación en la actual Superliga: “Lamentablemente vino un técnico que no le gustaba mi juego o le gustaba otra intensidad. Haga lo que haga, sabía que no tenía la chance de jugar”.

Ortigoza tiene contrato con Rosario Central hasta diciembre de este año. Teniendo en cuenta la actualidad, y la poca consideración que tiene Cocca del volante, lo más factible es que busque nuevos rumbos para 2020.

“Tengo que mentalizarme, recuperarme bien y tener la paciencia necesaria para estar de la mejor manera e ir donde tenga que ir“, manifestó el volante, quien destacó su buena relación con el resto del plantel: “Los puedo mirar a la cara porque siempre me entrené bien y fui para adelante”.

La lesión de Néstor Ortigoza

El volante de Rosario Central sufrió una pequeña fractura en un dedo del pie izquierdo, informó la entidad en su página oficial, y como su recuperación demandará casi dos meses y el contrato que lo une a la entidad del barrio Arroyito vence a fin de año, ya no jugará más en el "canalla".

"Néstor Ortigoza padece una fractura incompleta del cuarto metatarsiano del pie izquierdo, sufrida durante la práctica de ayer. Se le realizaron los estudios correspondientes y se indica inmovilización con bota ortopédica y se estima un tiempo de recuperación de seis semanas", informó el médico de Central, Hernán Giuria, en un parte publicado en la web del club.

De esta manera, Ortigoza "no jugará más en el club", dado que vence su préstamo a fin de año y no será renovado.