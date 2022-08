Rossi, cerca de no seguir en Boca

Desde el club esperaban que Rossi aceptara la propuesta en el momento, esto no sucedió y aunque no manifestaron públicamente su malestar, aguardaron hasta este martes para conocer la respuesta. Ayer al mediodía González, agente del portero, se reunió junto a la directiva que contó con la presencia de Riquelme en el predio de Casa Amarilla. Si bien del lado del jugador no aceptaron el ofrecimiento, manifestaron sus intenciones de negociar y pulir algunos detalles de la propuesta, pero desde el Consejo se plantaron sobre los mismos números que habían ofrecido hace un par de días.

Esta reunión exprés -duró apenas diez minutos-, no llegó a buen puerto ya que González pidió casi el doble de lo que había ofrecido Boca, algo que no cayó bien en el Consejo, que le remarcó que no piensan negociar por otra cifra más elevada. En consecuencia, Rossi abandonó el complejo con malestar y su futuro es incierto. De hecho, el próximo sábado, ante Platense, atajaría Javier García.