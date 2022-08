Rossi sería titular, pese a conflicto con CD de Boca por renovación

Jorge Amor Ameal, presidente del club, dejó en claro la postura de Boca en la negociación (“no nos movemos un centímetro”), aseguró que la institución “hizo un gran esfuerzo” y que le ofrecieron “un salario muy, muy, muy importante”. Y añadió: “Era un esfuerzo para mantener a Rossi. Aparecieron con otra propuesta. No estamos de acuerdo de quebrar al club. Si vos aceptás algo que después cuesta pagarlo, es un problema. No nos olvidemos que estamos en Argentina”. Además, le pidió al arquero que analice en profundidad la situación. “La cancha es nuestra. Creo que reflexionará o no... De lo que se ofreció, nosotros no nos movemos un centímetro. Respaldamos todo el trabajo del Consejo”.