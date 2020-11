Tras desactivar la "mesa de enlace militar", Rossi apuntó: "Fue una operación política"

El titular de la cartera de Defensa señaló que de los ocho integrantes que estaban en la imagen que se difundió, "seis eran militares retirados y los otros dos eran de Gendarmería y de la Policía Bonaerense".

A su vez, del grupo de retirados "cinco expresaron claramente que no tienen nada que ver y que no van a participar" y, además, mencionó a Ernesto Juan Bossi como "el ideólogo de esta reunión".

"Bossi me envió una carta diciéndome que lo que hizo no lo quiso hacer", reveló el funcionario pero repudió que "en la foto estaban todos" y que la imagen representa "una intencionalidad que la democracia argentina no está dispuesta a recibir porque lo que había ahí era un intento por duplicar la conducción de las Fuerzas Armadas".

En ese sentido, recordó que el comandante en jefe de esta fuerza "es el presidente de todos los argentinos" y es el jefe de Estado "quién es el jefe de la Fuerza Aérea, Armada, del Estado mayor conjunto" y "es la única representación que tienen las fuerzas armadas".

"Esta dualidad era intolerable para la democracia, para las instituciones y para las propias fuerzas armadas", manifestó.

Asimismo, repudió que en esta "mesa de enlace" había representantes de mutuales y que "su función no es esa" sino "ayudar a los socios" que la integran.

"Me parece que esa mesa de enlace nació y murió y eso es beneficioso para la buena salud de la democracia y de las fuerzas armadas", afirmó y deseó que "no se repita nunca más".

Rossi puntualizó que hay integrantes "que tienen antecedentes" y puntualizó esa afirmación en Bossi, que fue presidente de la mutual Sociedad Militar Seguros de Vida y de la exSide durante el gobierno de la Alianza, y Daniel Reimundes, actual titular de la mutual.

"La mutual cumple una función y no puede andar financiando operaciones políticas de estas características", sentenció.