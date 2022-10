Autoestima Corporal: ¿cómo sanar la relación con nuestra relación con el cuerpo?

Siempre se ha pensado que la única forma de sentirse bien con nuestro cuerpo era a través de la modificación del mismo. “De ser más delgada, más alta, piernas más finas, cintura más estrechas, menos arrugas, nariz más respingaba…” y la lista continúa sin fin. Asociar al Autoestima con este tipo de concepto, no es más que la afirmación de que nunca te sentirás bien con tu cuerpo: “Si quieres sentirte bien con el mismo solo será a través de modificar al mismo”. Y si, muchos al leer estas líneas podrán decir “¿pero acaso está mal que si algo de mi cuerpo no me gusta quiera cambiarlo?” Y déjame decirte que no, no está mal. El punto no es ese, sino de donde nace ese impulso. La cuestión es que se ha construido un concepto en el que la única forma de querer tu imagen es a través de la transformación y no de la aceptación. Y con aceptación corporal no me refiero a resignarme y abandonarme en este cuerpo que no me gusta. Todo lo contrario. Vayamos con el siguiente ejemplo para que te sea más visible: