San Juan: gran encuesta que define poder

Enojo

A diferencia de Tucumán, donde no hubo comicios para otros cargos -y donde Juan Manzur ya declinó a su postulación-, el Tribunal Electoral de San Juan mantuvo la fecha para las categorías no alcanzadas por la decisión del máximo tribunal. Y, como los plazos fueron apretados y las boletas ya estaban aprobadas, Uñac estuvo no obstante a la cabeza de las listas en el cuarto oscuro -con la salvedad de que no se computaron los votos para gobernador y vice-.

Este hecho llevó a que Juntos por el Cambio, referenciado principalmente en el diputado nacional Marcelo Orrego, del PRO, intentara frenar también esa votación, pero primero rechazó la justicia local, y luego no dieron los tiempos para seguir escalando la judicialización.

Además de Orrego había otros tres candidatos dentro del lema cambiemita Unidos por San JuanMarcelo Arancibia, Eduardo Cáceres y Sergio Vallejos. Éste último fue quien tuvo éxito con su presentación ante los supremos y logró que se aplicara la cautelar.

Así, la victoria de los candidatos de Uñac fueron una revalorización de su gestión provincial. Y le permite además al gobernador fortalecerse en caso de que termine habilitado por la Corte para competir por un tercer mandato en el cargo.