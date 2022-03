San Lorenzo: denuncia por no pagar premios

El exentrenador de San Lorenzo Silvio Santander apuntó ayer contra Marcelo Tinelli, presidente actualmente de licencia del club de Boedo, por la deuda que mantienen con él a 10 meses de lograr el pentacampeonato en la Liga Nacional de Básquetbol (LNB). “A casi 10 meses del título, sigo esperando cobrar. Si alguien encuentra al señor Marcelo Tinelli por favor que le avise, ya pasó de falta de respeto y se acerca a una estafa más”, tuitió Santander. En el posteo, los hinchas de San Lorenzo se manifestaron contra Tinelli y en favor del DT, de amplia trayectoria y sin conflictos en su historial como DT. Previamente, Santander había hablado en el programa radial Uno Contra Uno , en el que manifestó: “Cada vez que intento comunicarme con alguien del club no me responden. Yo hice todo a través de mi agente, pero no encontré solución y sé que no soy el único. Estoy intentando hacer las cosas de buena manera para no llegar a un juicio y no tener que recurrir a FIBA”. Según trascendió, las cifras adeudadas rondan los u$s350.000 solamente con la FIBA, aunque hay otras deudas que lo llevarían a casi u$s800.000, entre salarios y premios de temporadas anteriores.