San Lorenzo empató y quedó lejos de la cima

Hay un dato alarmante para el equipo de Rubén Insúa: anotó apenas dos goles en cuatro partidos, aunque en los tres últimos no pudo marcar. La urgencia por una victoria para no alejarse de la pulseada por el título, pero también para romper la serie sin triunfos que no solo lo retrasan en la Liga Profesional: San Lorenzo dejó de depender de sí mismo en la Copa Sudamericana, en la que deberá vencer como local en la última fecha a Estudiantes de Mérida, esperar que Palestino pierda con Fortaleza en Chile y sacar la calculadora por la diferencia de gol, hoy favorable al conjunto trasandino.