San Lorenzo tuvo disciplina, ganó en Junín y se arrimó a lo más alto 0 1

Después de un primer tiempo con pocas emociones y mucha fricción en la mitad de la cancha, San Lorenzo halló la ventaja en los albores del complemento, cuando a los 13 minutos Federico Gattoni, el zaguero de 23 años que se perdió los últimos dos partidos por un conflicto contractual, que hace unos días fue vendido al Sevilla (se irá en junio) y que volvía a la titularidad en Junín, puso el 1-0. Andrés Vombergar ganó bien de arriba, Adam Bareiro anticipó la posición pero no pudo conectar bien y después de un defectuoso despeje del arquero Sebastián Meza, Gattoni remató la empujó a la red. Sarmiento no bajó los brazos pese a la desventaja. Primero tuvo una contra en la que Javier Toledo dejó mano a mano a Lisandro López, que no pudo vencer a Augusto Batalla. E inmediatamente después, Sergio Quiroga ejecutó magistralmente un córner y Jalil Elías, con la cabeza en la línea, evitó que sea gol olímpico. Pese al intento de los locales y a algunos contraataques que dispuso San Lorenzo, el partido terminó.