SanCor cierra fábrica de quesos debido a un conflicto sindical

El gremio ATILRA viene realizando asambleas de cuatro horas desde el 18 de octubre sin interrupción, una por cada uno de los tres turnos de 8 horas en los que trabaja la empresa láctea. La medida de fuerza redujo la actividad a la mitad y no permitía mantener procesos automatizados continuos, dijo la empresa.

En las últimas semanas, en algunas plantas, el reclamo se potenció y las asambleas pasaron a ser de 6 horas por turno, reduciendo al mínimo el tiempo de producción. Ante esto, la Cooperativa de productores lecheros aseguró que “viene enfrentando una situación muy particular y difícil”, ya que “desde hace más de 40 días, una medida gremial está paralizando la actividad productiva y comercial”. Asimismo apuntó contra el motivo que esconde el bloqueo, indicando que “la excusa esgrimida por el sindicato es la regularización de cuestiones salariales cuando, en realidad, es la no concreción del proyecto del Fideicomiso de Administración que el gremio impulsaba de la mano de empresarios, que no tenía ni la capacidad económica, ni de gestión, para un negocio de esta importancia, y en el cual el gremio aspiraba a participar en su dirección”.