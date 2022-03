Scaloni: “A Messi hay que disfrutarlo ahora”

Un mensaje parecido publicó en redes sociales Ángel Di María, quien amplió la ventaja ante Venezuela en la Bombonera y luego escribió que la victoria del viernes había sido el último con Argentina en el país. “No vi el posteo de Angel, no sé si lo dijo por este año... No sé qué pasa por su cabeza pero si fue el último, mejor no pudo haber salido...”, reflexionó Scaloni sobre el exRosario Central, autor del gol del triunfo ante Brasil por la final de la Copa América 2021. “Igual, hace tiempo tuve una charla con ellos y les manifesté la idea de que sea el entrenador de turno el que decida cuándo tienen que dejar la Selección y no ellos. Disfrutémoslos”, insistió.

En su conferencia de prensa de cara al duelo con Ecuador, también clasificado a Qatar 2022 como Argentina, Brasil y Uruguay, el DT también habló sobre la situación de Paulo Dybala, excluido de la lista para estos dos partidos. “Le dije que no estaba afuera del proceso de la Selección. Dybala es un jugador válido. Pero no ha tenido continuidad que quisiera y que quisiéramos, entonces cuando vino no ha estado al máximo, entonces te hace dudar”, explicó sobre el delantero, que en junio quedará libre de Juventus. “Por eso decidimos que se ponga bien, que juegue en su club, que marque las diferencias como hace cuando juega, y después nosotros tomaremos las decisiones”, completó.

Arriesga invicto

El partido ante Ecuador volverá a representar un riesgo para que Argentina ceda el invicto de 30 presentaciones y Scaloni remarcó que el equipo debe seguir mejorando porque “no creo que haya equipo perfecto”, opinó. “El que es casi perfecto también tiene para mejorar. Y lo que se hace bien, intentar que se siga haciendo bien. Tenemos cosas para mostrarles a los jugadores que se pueden hacer mejor y que el rival no tenga momentos para hacernos entrar en dificultad”, indicó.

“Tenemos que estar preparados para dar vuelta la situaciones cuando en algún momento esto se pueda torcer. Es importante tener distintas opciones de esquemas, esto en definitiva es un juego de ajedrez y el equipo sabe jugar de las maneras que le propongan”, completó. Una sorpresa para el fútbol internacional fue la caída de Italia por 1-0 ante Macedonia del Norte, resultado que dejó a la “azzurra”, rival de Argentina el 1 de junio en Londres, afuera de Qatar 2022. “El fútbol es tan difícil e impredecible que Italia se ha quedado afuera. Es una de las mejores selecciones del mundo, campeona de Europa, juega bien al fútbol... Si nos toca enfrentarlos, será un partido contra una selección muy competitiva. Para mí era candidato a ganar el Mundial”, aseveró el seleccionador albiceleste.

Scaloni también habló sobre el Mundial de Qatar 2022, previsto en noviembre, y la preparación necesaria del plantel. “Es algo nuevo para todas las selecciones, porque no tenés la posibilidad de preparar el Mundial como se hacía antes. Ahora no va a estar eso”, recordó. Y reconoció: “Intentaremos negociar con los clubes para que los jugadores lleguen de la mejor manera, pero no puedo decir mucho más hasta que no llegue la fecha. Esperemos tener a los jugadores cuanto antes, eso es lo importante, pero parece que va a estar difícil”.

De cara al sorteo de la fase de grupos, previsto el 1 de abril, el DT comentó que “no cambia mucho porque el análisis de los rivales lo venimos haciendo y cuando esté el sorteo profundizaremos, la posibilidad de ir a verlos, lo que hace todo el mundo”.