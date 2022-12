Scaloni, de las críticas por su inexperiencia hasta llegar a ser el técnico finalista del Mundial

El toqueteo inicial de Croacia no lo desesperó a Scaloni, quien sostuvo el plan hasta que encontró mal parada a la defensa rival con el pase de Enzo Fernández para Julián Álvarez. La jugada, sin embargo, no fue una casualidad porque pese a la presión alta de Croacia, la Argentina insistió en la salida desde abajo con Nicolás Otamendi y entregó para Enzo Fernández, quien con su talento incalculable observó la carrera de Julián Álvarez y lo dejó mano a mano con el arquero Dominik Livaković.

Antes, en esa primera media hora, Messi parecía no encontrar su lugar, pero cuando se soltó fue una verdadera pesadilla para los croatas que no pudieron frenarlo ni con faltas. Las decisiones de Scaloni y sus ayudantes Roberto Ayala, Walter Samuel y Pablo Aimar se plasman en la cancha y eso es un mérito del cuerpo técnico.

Impronta

“Los partidos no son todos iguales, más allá de que nosotros tengamos nuestra impronta a la hora de jugar. Hay rivales que te pueden someter e incluso superarte y ahí es cuando el equipo se regenera. Actúa en función del partido. En el segundo tiempo se vieron buenos pasajes, sufrimos menos, pero la virtud es saber afrontar lo que toca en cada momento”, expresó Scaloni sobre el desarrollo de la semifinal con Croacia. Cuando pocos lo creían sacó a uno de los goleadores del ciclo como Lautaro Martínez y le dio la titularidad a Julián Álvarez. La joya de Manchester City, pulida por tres entrenadores exitosos como Scaloni, Marcelo Gallardo y Josep Guardiola, está brillando en el Mundial de Qatar y ya lleva cuatro goles.

El segundo tanto fue una muestra de su potencia y de su tenacidad porque el propio atacante bloqueó el centro de Croacia, el rechazo de Otamendi fue para el lado de Messi y después la pelota le quedó al cordobés, que desde atrás de la mitad terminó como una topadora casi con la pelota adentro del arco. “El partido de Julián Álvarez fue muy bueno, no solo porque hizo dos goles sino porque nos dio una mano bárbara en el medio. Tiene un despliegue bárbaro y con la edad que tiene, es normal que se quiera comer el mundo. Estamos contentos porque lo pudo plasmar en la red”, exlpicó el DT.

Reacción

La ventaja le dio al equipo la tranquilidad que necesitaba y pese a los avances de Croacia no sufrió como sucedió ante Australia y Países Bajos. Ahí también estuvo la rápida reacción del cuerpo técnico, que no dudó en armar de nuevo la línea de cinco con el ingreso de Lisandro Martínez por Leandro Paredes.

Enzo Fernández se ubicó como volante central y Exequiel Palacios entró con aire fresco para reemplazar al agotado Rodrigo De Paul. Con autoridad y solidez, la Argentina llevó el partido a su terreno y la historia se cerró con la genialidad que armó el Messi de Barcelona, Como cuando tenía 25 años, el rosarino se instaló en la derecha y sacó a pasear al joven Josko Gvardiol, quien si no tuviera 20 años debería estar replanteándose si eligió la carrera correcta, y tiró el infalible centro atrás para la definición de Álvarez.

“Si es el más grande de la historia... a veces parece que lo decimos porque somos argentinos, pero no hay ninguna duda. Lo vengo diciendo hace mucho y tengo el privilegio de entrenarlo. Cada vez que lo ves, genera algo. Hay poco más que agregar, es una suerte que tenga puesta la celeste y blanca”.

Pero el trabajo de Scaloni no terminó con el 3-0, porque como es un líder de grupo hizo jugar a los futbolistas de campo que no habían tenido minutos en el Mundial como Paulo Dybala, Juan Foyth y Ángel Correa. El entrenador tuvo elogios para su cuerpo técnico. “Irradia ilusión, hemos vivido cosas muy fuertes en la Selección. Hay tantos momentos entre los integrantes para compartir que yo creo que es positivo que estén los ex jugadores. Viven para la Selección, sufren como la hinchada y como los jugadores... para el que no es argentino sé que es difícil entenderlo, no todos tienen la cultura que tenemos nosotros. Hay que buscar el equilibrio que logramos conseguir”, sostuvo el oriundo de la localidad santafesina de Pujato.

Consultado por el partido decisivo de la Copa del Mundo, Scaloni respondió: “No prefiero a nadie para la final, nunca fui de buscar rivales. El que toque, tocará. Los dos merecen estar ahí porque son dos grandes selecciones”. “Ganar siempre es bueno y ganar así, antes de una final, es el mejor descanso y remedio que puede haber. No es un mínimo detalle que pudimos hacer jugar a los 23 futbolistas de campo, que para mí era fundamental. Es importante porque lo merecen todos. Radica en ellos la fuerza del grupo, por eso estamos plenamente felices y llegamos bien”.

Scaloni señaló que está “en el lugar soñado para cualquier argentino” y aseguró que “es un momento para festejar” porque la Argentina “está en el pedestal del fútbol”. “Intento no emocionarme. Creo que estoy en el lugar soñado para cualquier argentino, todos actuarían de la manera que actúo yo. Cuando jugás para tu Selección y representás a tu país, es imposible no hacer lo que hacen estos chicos. Después se puede ganar o perder, pero es emocionante y lo de la gente también. Va todo de la mano, cuando perdimos con Arabia sentimos el apoyo y eso es inigualable”, expresó el seleccionador nacional.

Y agregó: “Somos todos hinchas de la celeste y blanca. Les agradezco y que festejen. Es un momento para festejar porque Argentina está en el pedestal del fútbol. Que disfruten que ya pensaremos en el domingo”. De aquel entrenador “novato” que recibió críticas por su inexperiencia a este técnico finalista con un equipo que hace soñar a millones de argentinos con el tercer Mundial.

La “Scaloneta” en su máxima expresión está a un paso de la gloria. Toque el rival que toque, Francia o Marruecos, este equipo intentará “darle una alegría a la gente”. La que copó Qatar para hacerla sentir local y la que rebalsa el Obelisco con cada triunfo.