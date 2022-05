Scaloni lo ve más “maduro”

“Italia si estuviera en el Mundial sería candidato al título, una de las mejores selecciones del mundo, que por esas cosas del fútbol se quedó afuera. Es una prueba linda para nosotros, esperemos que salga bien”, deseó. El seleccionado lleva 31 partidos invicto pero Scaloni subrayó que lo importante es el “camino” que se realizó para “conseguir los resultados”.

“Ser Argentina no indica que tenés que ganar siempre. No soy eufórico cuando ganamos ni me deprimo cuando perdemos. Hay que analizar y estar preparados para afrontar los escenarios. Gana solo uno y no por eso lo demás no tiene valor. Hay que saber valorar como se pierde y como se gana y los caminos para conseguir los resultados”, explicó el exayudante de Jorge Sampaoli.