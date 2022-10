Schiaretti y el dólar: “Cada día aparece uno nuevo”

“Es un momento donde la plata no alcanza. Nuestros productores, empresarios e industriales no saben cuánto les van a costar las materias primas y los insumos. Y no saben si les van a dejar importar. Ni cuándo, si es que la materia prima es importada”, lanzó durante el acto de presentación de un programa de fomento para Pymes que se realizó en el Centro Cívico del Bicentenario.