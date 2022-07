Scholz busca que la OTAN limite garantías futuras a Kiev

El funcionario, que asumió el cargo en diciembre, ha enfrentado acusaciones en su país y en el extranjero de no haber mostrado la firmeza necesaria en la crisis de Ucrania, pero dijo que no quiere ser uno de los “políticos que cada semana hacen una promesa y luego no cumplen el 90% de ellas”.

“Especialmente en tiempos tan difíciles, no es el momento de hablar constantemente, sino de asegurar que se toman las decisiones básicas”, señaló el socialdemócrata.

Scholz dijo estar “muy preocupado” por el impacto de la creciente inflación energética, pero destacó que el Gobierno necesita evaluar el impacto de su último paquete de ayuda antes de considerar uno nuevo. “El próximo año será el mayor reto”, señaló.

Al preguntársele si sentía el efecto de la inflación en su propia vida, dijo que había hecho la compra de alimentos “ayer mismo”, y que era capaz de nombrar los valores correctos de una serie de productos diferentes.