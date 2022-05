Schwartzman avanzó con esfuerzo en Roland Garros

“Hay que ser realista, no me sentí muy cómo hoy, no tiene nada de malo. Había que ganar, jugar un domingo en Roland Garros es una presión extra porque uno piensa que, si pierde, casi como que no jugó el torneo”, compartió el argentino en una nota con ESPN tras su victoria número 50 por torneos grandes.

“No tuve un buen día -abundó-, me costó. Tengo que corregir varias cosas, por suerte tengo dos días para el siguiente partido”.

En la siguiente fase, tendrá

como adversario al español Jaume Munar (91), vencedor del alemán Daniel Altmaier (54) 6-1, 6-2, 4-6, 6-2.

Por su parte, el porteño Ugo Carabelli (154), proveniente de la clasificación, se anotó una rutilante victoria en su debut en un cuadro principal de un Grand Slam ante el ruso Aslan Karatsev (39) por 6-3, 4-6, 6-4, 3-6 y 7-6 (10-5), tras 4 horas y 17 minutos. Ahora, Ugo Carabelli confrontará en la segunda ronda del torneo contra el canadiense Félix Auger Aliassime (9), quien derrotó al peruano Juan Pablo Varillas (122), quien atravesó la clasificación, por 2-6, 2-6, 6-1, 6-3 y 6-3.

Por su parte, el cordobés Juan Ignacio Londero (141), quien ingresó al certamen francés como lucky loser (perdedor afortunado), perdió contra el español Carlos Alcaraz (6), máxima promesa del tenis mundial por 6-4, 6-2 y 6-0, luego de 1 hora y 52 minutos de encuentro.

El resto de los tenistas argentinos participantes se presentarán entre hoy y mañana.