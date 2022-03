Schwarztman debutó y ganó en Indian Wells

El que no corrió la misma suerte fue Federico Delbonis (34), quien perdió ante el australiano Nick Kyrgios (132) por 6-2, 6-2 .

Delbonis (34º) fue derrotado en poco más de una hora por Kyrgios, que despidió así al segundo argentino del torneo tras dar cuenta de Sebastián Báez en la ronda inicial.

Por otra parte, el santafesino Federico Coria también quedó eliminado al caer con el británico Daniel Evans (27º) por 62, 6-0.

Evans tendrá como próximo rival al español Rafael Nadal, que protagonizó una épica remontada en su debut en Indian Wells, al vencer al estadounidense Sebastian Korda, de 21 años, por 6-2, 1-6 y 7-6 (3).

El español llegó a estar en desventaja 2-5 en el set definitivo, pero la presión sentida por el hijo del extenista Petr Korda hizo que Nadal pudiera sobreponerse para continuar en el torneo californiano.

“Hoy he tenido mucha suerte de pasar, honestamente. Lo acepto y tengo que hacerlo mejor porque no he jugado bien”, declaró el español tras el partido.

Por su lado, el ruso Daniil Medvedev estrenó su condición de número 1 con una cómoda victoria ante el checo Tomas Machac 6-3, 6-2 y en la tercera ronda se verá las caras con el francés Gael Monfils, que dejó en el camino al serbio Filip Krajinovic por 6-3 y 6-4.

El ruso Andrey Rublev arrancó la búsqueda de su primer título de Masters 1000 batiendo en dos sets al alemán Dominik Koepfer. Rublev, número 7 del ranking de la ATP, superó a Koepfer, número 51, por 7-5 y 6-4 en una hora y 45 minutos de juego.

En un duelo entre estadounidenses, John Isner, número 23 de la ATP, venció a Sam Querrey, número 114, por 7-6 (8/6) y 7-6 (7/2).

En la rama femenina, la joven Emma Raducanu, campeona del Abierto de Estados Unidos, vivió una nueva decepción con una prematura eliminción.

Raducanu, decimotercera del ranking mundial, perdió ante la croata Petra Martic (79) por 6-7 (3/7), 6-4 y 7-5 en una feroz batalla de dos horas y 46 minutos en la pista central.