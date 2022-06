Scioli-Rossi, cambios en el Gabinete con eje en equilibrio interno del FdT

Para Rossi, la presencia de ambos en ese encuentro “afloja las tensiones hacia adelante”. El dirigente afirmó que el saliente ministro Matías Kulfas “era muy cercano a Alberto” pero ponderó que Scioli, por su gestión como embajador en Brasil, “ha tenido niveles de cercanía” y “ha recibido muchos elogios” por parte del Presidente. “Me parece que ambos desde distintos lugares, uno más técnico y otro más político, gozan de la confianza del Presidente de la Nación”, subrayó.

Según fuentes de la Casa Rosada, el jefe de Estado se comunicó el sábado por la tarde con Scioli y en una conversación larga ambos acordaron que asumirá como ministro una vez que concluya la IX Cumbre de las Américas de Los Ángeles, Estados Unidos. Fernández tiene previsto partir hacia la reunión del foro hemisférico mañana en horas de la mañana, acompañado por una comitiva reducida de colaboradores y un grupo de periodistas acreditados. El mandatario le tomará juramento a Scioli a su regreso de la cumbre, en la que participará como gobernante de la Argentina y presidente pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), contaron las fuentes.

El viaje presidencial a Los Ángeles para asistir a la cumbre, como también una serie de cuestiones que Scioli debe resolver en Brasil antes de retornar a la Argentina, contribuyeron a que la jura del actual embajador se postergue unos días. El viernes por la tarde, Scioli estuvo sentado en primera fila durante el acto por los 100 años de YPF que se realizó en el predio de Tecnópolis en Villa Martelli: se ubicó al lado de la secretaria legal y técnica Vilma Ibarra y la portavoz Cerruti.

En su labor diplomática en Brasilia, el exgobernador bonaerense de 65 años logró ampliar las exportaciones argentinas, lo que implicó reconocimiento, y construyó una relación con el presidente Jair Bolsonaro sin dejar de profundizar sus lazos con Luiz Inácio Lula Da Silva.

La definición de la incorporación de Scioli al Gabinete se terminó de gestar luego de que la cartera de Desarrollo Productivo quedara vacante con el pedido de renuncia a Kulfas. El jefe de Estado le escribió a Kulfas para recriminarle por el envío del informe 'en off' que contenía cuestionamientos al proceso licitatorio del gasoducto Néstor Kirchner con la empresa Techint y, en el mismo acto, le pidió la renuncia. El Presidente, en su cuenta de Twitter, consideró "éticamente reprochable hablar en off en desmedro de otro" y dijo que él no avalaba "esos procederes", en alusión al informe difundido sobre la empresa estatal Energía Argentina y la licitación para adquirir los insumos necesarios para el trazado del gasoducto.

Una hora antes, la Vicepresidenta había retuiteado desde sus redes la desmentida de la empresa Energía Argentina (exEnarsa), que rechazó las presuntas irregularidades que se objetaban en el off y explicó el trasfondo que llevó a que el único oferente para la provisión de chapa laminada sea una empresa controlada por Tenaris (Techint) que importa desde una subsidiaria del mismo grupo afincada en Brasil. Aparte de compartir la réplica, Cristina Kirchner cuestionó en duros términos a quienes habían impulsado el informe 'en off', a los que responsabilizó por llevar a cabo “ataques” contra otros integrantes del Frente de Todos "sin dar la cara, mintiendo y utilizando periodistas".

En tanto, Scioli, en una de sus actividades recientes como embajador, ofició de anfitrión y organizó la ronda de negocios del intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, en Brasil donde pudo reunirse con la Federación de Industriales de San Pablo (FIESP) y con la Asociación Paulista de Municipios, como también visitar la planta de Mercedes Benz en San Bernardo do Campo. El miércoles pasado, al dialogar con la radio AM750, Scioli aún no sabía que se sumaría al Gabinete pero igualmente se mostró elogioso de algunos resultados económicos como “la recuperación sostenida y la política de reindustrialización” que adjudicó a la gestión del presidente Alberto Fernández, a quien además reconoció por la baja de 7 puntos en el desempleo.