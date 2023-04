Se acumulan las denuncias contra Depardieu

Trece mujeres acusan de violencia sexual al actor francés Gérard Depardieu, ya investigado por violación y agresión sexual a una actriz, según un artículo del medio de investigación Mediapart. Las mujeres afirman “haber sufrido gestos o comentarios sexuales inapropiados del famoso actor, de diferente gravedad, en el rodaje de once películas o series estrenadas entre 2004 y 2022 o en lugares externos”, según el artículo. El actor de 74 años, una de las mayores estrellas de la pantalla francesa en los 80 y 90 en especial, “niega formalmente todas las acusaciones”, declararon sus abogados.

Las 13 mujeres “afirman haber sido objeto de una mano en la entrepierna, en las nalgas o en los pechos; comentarios sexuales obscenos; incluso gruñidos insistentes”, agrega el medio de investigación. Cuando algunas se quejaban de ello, recibían como respuesta: “¡Oh, está bien, es Gérard!”, indica Mediapart. “Sin avisar, Gérard Depardieu metió su mano bajo mi vestido, sentí sus dedos intentar deslizarse para llegar a mi bombacha”, relató una de ellas, figurante en 2014 en la película “Big House” (2015). Pese a apartar su mano, “él continuó, se volvió agresivo, intentó apartar mis piernas y meterme los dedos: comprendí que no estaba actuando. Si no lo hubiese parado, lo habría conseguido”, añadió. Ninguna de las mujeres citadas en Mediapart denunciaron, pero tres de ellas aportaron su testimonio a la justicia según el medio. La fiscalía de París indicó ayer no haber “recibido a día de hoy ninguna nueva denuncia”, y precisó que la instrucción abierta en julio de 2020, tras la demanda de la actriz Charlotte Arnould, sigue en marcha. En 2020, la justicia abrió una investigación contra Depardieu, a quien Arnould acusó de violarla dos veces en agosto de 2018 en el domicilio parisiense del intérprete, cuando ella tenía 22 años.