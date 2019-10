Se consolida el e-commerce: cada vez más argentinos compran por Internet

El e-commerce es la modalidad de compras que más crece en todo el mundo. En la actualidad, representa el 5% de las ventas de bienes de consumo de alta rotación. En la Argentina, actualmente la compra on line es 45% mobile (a través de dispositivos móviles) con tendencia en aumento, en detrimento de la utilización de desktops. En la mayoría de las categorías de consumo masivo la compra on line todavía no supera el 30%. Sin embargo, esta conducta ya está cambiando: 9 de 10 encuestados manifestó que alguna vez compró on line, y al consultarlos sobre el último año, 7 de 10 había realizado alguna compra por e-commerce