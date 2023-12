Se definen finalistas de la Copa de la Liga

La Copa de la Liga Profesional ingresó en la recta final y mañana se conocerán a los dos equipos finalistas. En el primer turno, en San Nicolás, Godoy Cruz y Platense dirimirán el primer boleto desde las 18. El probable once del “Tomba” formaría con D. Rodríguez; L. Arce, P. Barrios, B. Salvareschi, T. Galdames; R. Fernández, C. Núñez, T. Conechny, H. López Muñoz; T. Allende, S. Rodríguez o D. Barrea. En tanto, el “Calamar” saldría con R. Macagno; N. Morgantini, I. Vázquez, G. Suso, R. Lozano; F. Russo, F. Diaz, L. Ferreyra, L. Ocampo; M. Pellegrino y N. Servetto. Posteriormente, desde las 22 y en Córdoba, chocarán River y Central en la otra semi. El “Millonario” formaría con F. Armani; A. Herrera, L. González Pírez, P. Díaz, E. Díaz; E. Pérez y R. Aliendro; I. Fernández, E. Barco, N. De La Cruz; S. Rondón. El “Canalla”, con J. Broun, D. Martínez, F. Mallo, C. Quintana, A. Sández; K. Ortíz, A. Toledo; T. O’Connor, I. Malcorra, J. Campaz; L. Martínez Dupuy.