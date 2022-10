“Se demostró la honestidad del futbolista argentino una vez más”

Luego, al ser consultado si festejó los goles de River, Ameal indicó: “Grito los goles de Boca. No creo que la mayoría de los hinchas de Boca los hayan gritado. Quizás alguno, no sé, festejaron que el equipo que estaba en la pelea con nosotros no sumaba los puntos para salir campeón...”. El titular “Xeneize” ponderó la gestión de su dirigencia y la de Juan Román Riquelme, vicepresidente segundo. “Este es un logro de todos los que trabajamos por un Boca mejor. No hay que olvidarse que aparte de ser bicampeón, salimos campeones en el fútbol femenino, en la reserva, en la cuarta división, estamos cerca de lograr dos copas más”, expresó. Y añadió: “Pero no me olvido de todas las actividades deportivas que antes no había, como el hockey sobre césped, un beneficio para los socios. La verdad que estamos conformes y tranquilos”.