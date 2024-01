Se esperan importantes marchas en el NOA

De acuerdo con el dirigente, ningún secretario general de las regionales provinciales viajará a la Capital Federal, en donde se espera una concentración multitudinaria, porque el objetivo es “llenar las plazas del país”. “Este es el punto de partido de un plan de lucha que seguro se profundizará porque hasta el propio Gobierno está anunciando que se vendrán meses más difíciles y los trabajadores registrados, informales y jubilados serán la variable el ajuste, no la casta, como se prometió en la campaña electoral...”, reflexionó el también secretario general del gremio metalúrgico SMATA.

En Tucumán, el acto principal se realizará a las 13, en la plaza Independencia, en donde se acordó la lectura de un documento. Junto a la CGT y los 45 gremios que la integran, participarán también de manera activa las dos CTA, movimientos sociales, partidos políticos y distintos colectivos, entre ellos de la cultura, de la ciencia y actividades artísticas. En virtud de la medida de fuerza, en el norte argentino los bancos dejarán de atender al público desde las 11, mientras que el transporte público de pasajeros se sumará al paro entre las 19 y 20, hasta el primer turno del día siguiente. “El objetivo es poder garantizar que puedan ir a las marchas todos”, explicó César González, secretario general de UTA de Tucumán. Desde la Casa de Gobierno se señaló que no se descontará el día a los estatales que se sumen a la movilización.

También se espera la realización cortes de rutas en varios puntos de la geografía tucumana, protagonizado por jornaleros (de la citricultura y la zafra azucarera) y dirigentes enrolados en el gremio de cosecheros UATRE. En La Cocha, Juan Bautista Alberdi, Aguilares, Concepción, Monteros, Famaillá, Lules y Tafí Viejo, entre otros. A los reclamos globales se le sumará el pedido del pago del Plan Intercosecha, cuyo tercer mes no se abonó a los 20.000 beneficiarios de esta provincia y que debería haberse concretado la semana pasada. El beneficio es de cuatro meses, de noviembre a febrero, por un monto de $64.000, más una tarjeta para compra de alimentos por $15.100. “Golpeamos todas las puertas y no tuvimos respuestas del Gobierno nacional, esto no da para más...”, señaló a este medio Germán Ferrari, secretario general del sector. Este escenario de suspensión del pago se repite en varias provincias y abarca también a tareferos, manzaneros y cosecheros de arándanos y uvas.