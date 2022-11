Se estrena miniserie de “Scaloneta”, con arenga de Messi

La Selección tuvo uno de sus mayores logros al conquistar la Copa América 2021 frente a Brasil y ayer se conoció un video en el que Lionel Messi, como nunca antes se lo vio, dio una arenga espectacular en la previa de la final. En las imágenes que se dieron a conocer por la plataforma Netflix, que estrenará hoy la miniserie documental “Sean eternos: campeones de América”, se puede observar al capitán argentino con un discurso emotivo que sorprendió a propios y ajenos. “Ya sabemos lo que es Argentina, ya sabemos lo que es Brasil, hoy no quiero decir nada de esto. Hoy quiero darle las gracias muchachos por estos 45 días, se armó un grupo espectacular. Un grupo hermoso y lo disfruté muchísimo. Cuarenta y cinco días donde no nos quejamos del viaje, de la comida, de los hoteles de la canchas, de nada...”, comenzó el crack del PSG. Y prosiguió: “Cuarenta y cinco días sin ver a nuestra familia. Dibu (Martínez) fue papá y no pudo ver a su hija, no pudo hacerle upa, el Chino (Martínez Quarta) igual. Estamos a un pasito nomás y depende de nosotros ganar esta Copa. Vamos a salir y vamos a ganar para llevarla con nuestras familias, amigos, la gente que siempre nos bancó. 45 días sin nuestra familia muchachos. Teníamos un objetivo y estamos a un pasito de conseguirlo. ¿Saben qué? Esta Copa tenía que jugarse en Argentina...”.