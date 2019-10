Se inauguró el primer Auto Kentucky del país

Con una superficie total de 1300 m2, el primer Auto Kentucky está ubicado en Av. Brigadier Gral. Juan Manuel de Rosas 618 (ex Av. Vergara) – Morón (al lado del Plaza Oeste Shopping). El local y drive-thru, que estima vender 15.000 pizzas por mes, estará abierto 24 hs. los viernes y sábados, mientras que de domingo a miércoles el horario será de 6 a 1 am y los jueves de 6 a 2 am.