Se inician dos festivales internacionales de cortometrajes

Dos festivales internacionales de cortometrajes comienzan esta semana en Buenos Aires. Gratis, abierto a todo público, empieza mañana en el Museo de Arte Moderno y otras sedes el Stop Motion Our Festival, único encuentro internacional centrado en esa técnica de cine de animación en toda Sudamérica. Entre los jurados principales vienen Magdalena Osinska, miembro de Aardman Animations (“Wallace & Gromit”, “Pollitos en fuga”, etc.) y Matias Liebricht, artista clave del “Pinocho” de Guillermo del Toro, “Isla de perros”, de Wes Anderson, “The Boxtrolls”, “Kubo” y otras películas.

En agenda, 62 cortos de 21 países repartidos en cinco secciones competitivas y una informativa, amèn de laboratorios, charlas, paneles, funciones especiales y talleres. La primera actividad del Festival será, precisamente, una clase magistral de Magdalena Osinska (Museo de Arte Moderno, 18.30). Otras masterclass estarán a cargo del mexicano Luis Tellez (C. C. Recoleta, viernes, 19), Matías Liebrecht (C. C. Recoleta, sábado , 19) y Regina Pessoa, la del portugués “Breve historia trágica con final feliz” (Alianza Francesa, lunes próximo, 18 hs.).