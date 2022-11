Se multiplican los demenciales ataques contra el arte

El incidente parecía compartir similitudes con las acciones climáticas del grupo Letzte Generation, que a principios de este mes salpicó con puré de papas un cuadro de Claude Monet en Postdam. Su táctica se inspira en las protestas del grupo británico Just Stop Oil, que ha llamado la atención porque sus activistas se han pegado a los cuadros. Los manifestantes de Just Stop Oil arrojaron sopa de tomate sobre “Los girasoles” de Vincent Van Gogh en la National Gallery de Londres. La semana pasada, un activista que llevaba una camiseta de Just Stop Oil intentó pegar su cabeza a “La joven de la perla”, de Vermeer, mientras otro manifestante intentaba verter líquido rojo sobre él.

El incidente de la Alte Nationalgalerie ocurrió el mismo día en que miembros de Letzte Generation se pegaron a las barandas junto a un esqueleto de dinosaurio en el Museo de Historia Natural de Berlín. El grupo afirmó en un comunicado que “al igual que los dinosaurios de entonces, estamos amenazados por cambios climáticos que no podemos soportar. Si no queremos vernos amenazados de extinción, debemos actuar ahora”.