Se realizó AGS, la expo de la industria gamer más importante del país

El evento contó con la presencia de las principales marcas de tecnología y desarrolladores de videojuegos, consumo masivo, entretenimiento, entre otros atractivos. Con stands de diferentes tamaños y ofertas de actividades, el Escenario Coca-Cola For Me, y dos escenarios de Deportes Electrónicos: Escenario Monster y Escenario FLOW, y tres arenas de Esports: Arena Coca-Cola EA SPORTS FIFA 20, Arena GeForce Featuring Fortnite y la Arena Free Fire. Más de 50 marcas se sumaron a esta mega muestra, constituyendo una verdadera “Deluxe Edition” para Argentina Game Show Coca-Cola For Me 2019.

Publico Escenario Monster.jpg Público en el Escenario Monster. Gentileza AGS

Walter Costabel, CEO de LocalStrike y uno de los organizadores responsable de AGS, se mostró entusiasmado "con el resultado obtenido, lo que nos permite tener buenas expectativas para 2020”, en el que adelantó que para el próximo año el evento "será el 23, 24 y 25 de octubre".

Además, Costabel resumió que en esta 5ta. edición se enfocaron “a crear contenidos alrededor de los videojuegos”, donde participaron youtubers, streamers, gamers, reunidos en un lugar con alta tecnología y máquinas de última generación.

Gamers en el país

Argentina cuenta con unos 19 millones de gamers, lo que representa el 43% de toda la población. Además, se convirtió en el tercer mercado más importante de la región: generó 405 millones de dólares en 2016, 430 millones en 2017, 450 millones en 2018 y para 2019 se proyecta un crecimiento a 495 millones.

Competencia en el Stand de Isurus Gaming.jpg Competencia en el Stand de Isurus Gaming. Gentileza AGS

A nivel ingresos en LATAM, México es el primer país en la región con 1,8 billones de consumo en dólares, Brasil es segundo con 1,6 billones y Argentina tercero con 495 millones; es seguido por Colombia con 372 millones y Chile ocupa el 5to lugar con 268 millones.