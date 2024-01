Se recupera el stock de depósitos en dólares: ¿qué señales brinda?

Según los últimos datos oficiales del Banco Central (BCRA), el stock de los argendólares alcanzó los 15.718 millones de dólares al 28 de diciembre pasado. Desde que asumió Javier Milei los argendólares han crecido en unos 1.592 millones de dólares. Sin dudas, ante la delicada situación de las reservas internacionales del BCRA el incremento de los argendólares es un dato positivo. Pero no solo porque es una señal de confianza de parte de ahorristas e inversores locales sino también porque los encajes de estas colocaciones (la parte de los depósitos que los bancos no pueden prestar) son contabilizados por el BCRA como parte de las reservas brutas internacionales. Lo que se observa es que luego de una tímida primera semana de gobierno en la que los argendólares subieron 82 millones de dólares, en las dos posteriores crecieron con más fuerza, unos 491 millones de dólares en la tercera semana del mes y 1.019 millones de dólares en solo tres jornadas tras la Navidad.El retorno de estas colocaciones es relevante, sobre todo si persiste, porque luego de la asunción de Milei, los bancos siguieron pidiéndole billetes al BCRA, que según estimaciones del mercado en la primera semana sumaron más de 60 millones de dólares para afrontar retiro de depósitos. En esas jornadas el stock de los argendólares había caído por debajo de los 14.100 millones de dólares. Cabe señalar que desde las elecciones Primarias de mediados de agosto pasado hasta el fin del mandato de Alberto Fernández se habían ido más de 1.106 millones de dólares, y después la salida se desaceleró: entre la primera vuelta y el fin del mandato se fueron 114 millones de dólares y desde el balotaje al final de Alberto Fernández unos 65 millones de dólares. Pero de no ser por la recuperación registrada en las últimas semanas el balance anual era más negativo en más de 2.000 millones de dólares. El saldo del 2023 correspondiente al Gobierno del FdT arroja una pérdida de 2.203 millones de dólares.