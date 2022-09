Se suma Nico González, pero hay 4 “tocados”

También el arquero del Atalanta Juan Musso sufrió un duro golpe en el partido de su equipo ante la Roma y debió ser retirado en camilla del campo de juego. A los 4 minutos de la etapa inicial, el ex Racing salió a buscar la pelota pero se chocó con su compañero Merih Demiral y quedó notablemente afectado, por lo que tuvo que ser reemplazado y se retiró en camilla con un cuello ortopédico.

Desde España también Scaloni recibió noticias que lo intranquilizaron. El empate por 1-1 entre Villarreal y Sevilla, con cuatro futbolistas argentinos en el campo de juego, dejó preocupaciones para el cuerpo técnico del seleccionado: Giovani Lo Celso disputó apenas 30 minutos y Marcos Acuña se retiró con una molestia.

Más malas

Sorpresivamente, Lo Celso fue reemplazado por Unai Emery ya que el entrenador no lo vio en buenas condiciones físicas. “Me daba la sensación que no era un partido para jugar al 60/70 por ciento. Es el único momento que he visto que no me gustaba cómo estábamos. Hemos hecho el cambio para darle otro impulso y jugar en condiciones físicas buenas”, explicó el DT. Por su parte, Acuña se retiró a los 25’ del ST (Alex Telles ingresó en su lugar). Dentro de tantas pálidas, Scaloni recibió una buena noticia: Nicolás González se recuperó de las lesiones que lo tuvieron a maltraer en el último tiempo y ayer no solo volvió a jugar con Fiorentina, sino que lo hizo de buena forma y anotó el gol del triunfo de su equipo por 2-0 sobre Hellas Verona, por la fecha 7 de la Serie A. Es por esto que Scaloni decidió incluirlo en la lista de la Selección para los amistosos.