Charlas de quincho

Los Zoom de empresarios analizaban este caso, como el de otros cambios que se barajan para después del arreglo con los acreedores, y que incluiría al propio ministro Martín Guzmán, lo que refuerza la posición de los que sostienen que “solo” fue nombrado para solucionar el tema con los deudores; al canciller Felipe Solá, que no pocos ya colocan con destino diplomático en Roma. La lista no termina allí y será difícil, creen todos, que haya precisiones hasta después que la deuda y la pandemia hayan dejado atrás la situación actual, algo que todos preguntan cuándo será pero nadie, incluido el Gobierno en pleno puede aunque sea adivinar. La cuestión se recalentó más aún con la reunión mantenida en Olivos por el expresidente, Eduardo Duhalde, con el actual ocupante de la quinta presidencial, Alberto Fernández, y que trascendió más por las rectificaciones de lo allí ocurrido de parte del Presidente de la República, que por las charlas y encuentros virtuales que tuvo luego Duhalde, en los que abundó en detalles sobre el meeting en Olivos. Otro encuentro también dejó pensando a los hombres de empresa (obviamente a los que no extuvieron presentes) y es el que tuvo lugar la casa de Jorge Brito (según se asegura) y que sumó a un grupo de empresarios, a Máximo Kirchner y Sergio Massa. Hay mucha especulación aun sobre la fecha real en que se realizó ese encuentro secreto ya que algunos cruzan calendario sobre la actividad en cuarentena de esos hombres de empresas antes y después de esa comida. Estos razonamientos, sin embargo, no son los que más desvelan a los hombres de empresa, más comprometidos hoy con la cuestión económica y la inseguridad. Respecto al primer tema, en el encuentro mensual del Estudio Broda, los datos que se vienen barajando no son demasiado alentadores, si bien el economista reconoce que “la imagen del Presidente es todavía muy buena”, a pesar de haber retrocedido un poco últimamente. Más grave es la situación de la economía, con Argentina ubicada entre los países que más retroceden a nivel mundial (supera los 10 puntos de caída del PBI este año), y más tarda luego en recuperarse. De hecho, los países centrales estarían ya comenzando a salir del bache, y presentan pronósticos de crecimiento fuerte el 2021, mientras que lo de Argentina, aparece más lento.