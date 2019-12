Charlas de quincho

Queda claro que al igual que la administración anterior, la comunicación es el talón de Aquiles de muchos funcionarios a lo que se suma también que el equipo aún no esta aceitado, ya que muchos de los nombrados se conocen recién ahora. Así fue la impresión que están recibiendo los hombres de negocios que, si bien habían tenido reuniones previas incluso con el presidente Alberto Fernández, tras haberse impuesto en las elecciones, ahora comienzan a sorprenderse por la aparición, con “cuentagotas” de medidas, algunas desconectadas entre sí, y sobre las que no habían recibido información previa como suponían (ellos) que habían acordado con el Gobierno. Además del dólar turista que alteró todas las cuentas de los que tienen viajes al exterior programados justo por las vacaciones, en estos días una parte de las novedades se centró en el sector agropecuario donde, además del ajuste en las retenciones (que la mayoría descartaba, y que está dentro de lo que Mauricio Macri tenía acordado como aumento con el Parlamento, hasta diciembre de 2020, es decir, 30% para la soja y hasta 12% para los cereales, y otros rubros), el sector judicial vino a complicar al Gobierno. Es que si bien el tema impuestos es siempre urticante, y en parte se hubiera atenuado si hubieran dado información previa, no ocurrió lo mismo con el procesamiento y embargo de 5 miembros de la Mesa de Enlace de 2008, por un corte de ruta derivado de las protestas por el intento de imponer retenciones móviles (la Resolución 125), lo que alcanzó a también a Margarita Stolbitzer y que fue interpretado, directamente, como una “persecución”, y hasta “venganza”. No hay que olvidar que fue justamente este conflicto el que le costó el cargo al propio Fernández, que en aquel momento era jefe de Gabinete, además del ministro Martín Lousteau y al titular de Agricultura, Javier de Urquiza, y de llevar al “estrellato” al voto “no positivo” del vicepresidente Julio Cobos. La noticia cayó como baldazo de agua fría y algunos, incluso, le dan un valor especial a la incipiente sequía que está afectando a vastas áreas agrícolas y que, al igual que en 2008, enardece los ánimos. Y de poco sirvió que el propio Fernández criticara la decisión judicial.

Ginés Gonzalez García estrenó aparición pública aunque en un evento que poco tiene que con la salud pero mucho con su pasión futbolera. Viajó a Mar del Plata junto a la secretaria de Deportes, Inés Arrondo, para sentarse en el estadio mundialista José María Minella y ver en persona el triunfo de Racing en el Trofeo de Campeones de la Superliga Argentina de Fútbol frente a Tigre por 2 a 0. En el grupo se sumó también el jefe del bloque de diputados porteños del Frente de Todos, Claudio Ferreño. Tras el festejo en el Minella, hubo fiesta y Ginés no se bajó tampoco de esa invitación.

Almuerzo muy discreto en un departamento de Recoleta donde se reunieron una docena de economistas y diplomáticos, varios de ellos exfuncionarios de distintos gobiernos como Alieto Guadagni, Ricardo López Murphy, Miguel Angel Broda, o Archibaldo Lanús, entre otros, para evaluar los primeros días de la nueva gestión. Y, si bien las opiniones forzosamente no fueron demasiado coincidentes, hubo sin embargo un punto de acuerdo, y fue alrededor del muy escaso margen de maniobra que hay, y el deseo de que no se cometa el mismo error de la administración Macri, de no dar a conocer de entrada, tanto la situación del país, como los lineamientos del plan para salir del atolladero. Parece en esto que el Presidente en su mensaje ante la Asamblea Legislativa intentó no cometer esos errores de origen. No se desconoce, por ejemplo, la crisis que viven las pequeñas y medianas empresas, con costos y cargas que exceden totalmente sus posibilidades; con excesos puntuales como el cada vez más controvertido costo de las ART; o la presión sindical que en algunos casos, como el de la lechería, está sacando de carrera a varios, y que se espera que el nuevo Gobierno encare a la brevedad. Un conflicto adicional se está dando en Santa Fe, aunque irradia hacia varias provincias, con el problema financiero de 3-4 grandes grupos, lo que incluye al potente Grupo Vicentín y que probablemente forzará a la intervención tanto del gobernador Omar Perotti, como del propio Fernández, ya que se estima que las deudas a productores y firmas corredoras (incluyendo a la poderosa ACA) puede rondar los u$s350-u$s450 millones, mientras que también impacta en varios bancos, incluyendo el Nación que tendría otorgados más de $1.000 millones, con algunas asignaciones “a sola firma”…

Mucho más distendido el ambiente del polo, donde se reúnen varios de los hombres más ricos del mundo, y cuya final en Argentina -el Abierto- se compara por la convocatoria internacional con el Orange Bowl, o Roland Garros, dio para charlas de todos los gustos. Sin embargo, para los amantes de los caballos, el hecho de que allí esté justamente la sede de Remonta y Veterinaria, y que su titular, el general Diego López Blanco fuera seleccionado por Alberto Fernández como el nuevo jefe del Estado Mayor del Ejercito, fue muy comentado, más aún por su condición de granadero, y exjefe de ese cuerpo de elite hasta fines de 2015. También varios extranjeros presentes fueron invitados a otro ícono de los visitantes del exterior: el Teatro Colón donde esta noche se dará la Gala Lírica de Alpi, que preside Teresa González Fernández y que permitirá ver a varios de los nuevos funcionarios que ya confirmaron su asistencia a la reunión benéfica. Además del Canciller, Felipe Solá; estarán el Ministro de Salud, Ginés González García; el vicepresidente del Banco Central, Miguel Pesce, y el Secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, entre otros, quienes tendrán así su “noche del Colón” ya que esta vez no hubo la clásica fun ción que se brinda habitualmente a los nuevos equipos de Gobierno.

Durante una velada que dejó atrás las elevadas temperaturas del comienzo de la semana, el jueves pasado el abogado Carlos Kreimer presentó su libro titulado “Estafa legal”, en el espacio art-decó de Menéndez Libros en el bajo de Retiro: la directora del lugar -Marta Menéndez- coincidía con Gabriel Levinas (autor del prólogo), en que se trata de una novela “apasionante y entretenida” que se remonta a la Buenos Aires de los años 40, llena de anécdotas sobre intelectuales, artistas y personajes de la época. El libro fue presentado por el historiador Luis Alberto Romero y por Sergio Bufano. Entre los muchos asistentes además del mencionado Levinas, sorprendió la presencia del nuevo ministro de trabajo, Claudio Moroni (gran amigo del autor), en lo que se supone fue su primera presentación en un evento social. Kreimer, además de estar acompañado por su mujer -la politóloga y especialista en temas de educación- Guillermina Tiramonti, su hijo y su nuera, contó con Graciela Fernandez Meijide, Silvia Menéndez, el Dr. Alberto Ferrari Etcheverry, el abogado y ex senador Pedro Del Piero, el brocker financiero Luis Posse, la historiadora Lía Ana Bertoni, y el ensayista y politólogo Vicente Palermo, todos ellos integrantes del Club Político Argentino. Al finalizar, se brindó por el éxito de la novela y como anticipo de las próximas fiestas de fin de año.

El centro de atención de toda la política estará en el Congreso durante buena parte de esta semana. Allí comenzará el proceso para sancionar, primero en Diputados, la ley ómnibus que popularmente se conoce como la Emergencia económica y social. No esta claro aun, porque el gobierno lo mantuvo en secreto absoluto, cual será el contenido final de esa ley, pero se intuye que algunos temas no podrán estan ausentes. Por ejemplo, la oposición cree que la declaración de Emergencia Sanitaria vendrá acompañada de alguna disposición sobre los problemas financieros en las obras sociales. Quizás quede todo en desconfianza desmedida, pero en Cambiemos consideran que no existen razones para apurar una declaración de emergencia de ese tipo y en ese área. La discusión de fondos, de todas formas, esta quedando en una vía lateral ya que al no haber proyecto de Presupuesto Nacional en marcha (el gobierno anunció que reconducirá el Presupuesto 2019 hasta nuevo aviso). Eso le quitará presión a este fin de año sobre todo en materia de obras de infraestructura que hacen las delicias de los gobernadores en estos debates. Los diputados esperan que a las 19 de hoy haya explicaciones sobre el proyectos. Algunos maliciosos dicen que si no se llega a tiempo el Senado deberá esperar luego a que Cristina de Kirchner regrese del viaje a Cuba que tiene planificado para el 28 de este mes. Eso no sucederá ya que la convocatoria a extraordinarias es hasta el 31 de este mes. Por lo tanto desde enero en adelante el Congreso estará cerrado: es lo que sucede siempre y de hecho habrá que volver hasta el 2002 para encontrar un frenesí legislativo de ese tipo en verano. También se argumenta que no habrá pelea por la renegociación de tarifas ya que el Poder Ejecutivo esta facultado para hacerlo desde hace tiempo.

Vamos a terminar con un chiste de una especialidad clásica.

Manolo y Jesusa están en la cocina escuchando el noticiero local cuando el locutor dice:

“Se espera para hoy una fuerte nevada. Se recomienda a los vecinos que estacionen sus autos del lado de los números pares de la calle para que luego los camiones de limpieza puedan trabajar mejor.”

Tras oír esto, Manolo se pone de pie y le dice a su esposa:

--Ya vuelvo, Jesusa. Pondré el coche donde han pedido.

Al día siguiente, la misma emisora dice:

“Se espera para hoy una nevada aun más fuerte. Se recomienda a los vecinos que estacionen sus autos del lado de los números impares de la calle para que luego los camiones de limpieza puedan trabajar mejor.”

Manolo vuelve a ponerse de pie.

--Ya vuelvo, Jesusa. Volveré a pone el coche donde han pedido.

Al día siguiente, ambos oyen que el noticiero que dice:

“Se espera para hoy la peor nevada de la semana. Se recomienda a los vecinos que estacionen sus autos...”

Y se corta la luz. Manolo entonces dice:

--¡Coño, Jesusa! ¿Y ahora dónde pongo el auto?

--Pues hoy déjalo en el garage de casa, Manolo.