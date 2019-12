Charlas de quincho

“Caperucita Roja” estará también en el centro de la escena. Todos los nombramien- tos en despachos, contratos, compras, con- cursos (que se sospecha vinieron con nombre y apellido) y licitaciones, que- darán así bajo investigación, en un raid que no dejará afuera ni siquiera a oficinas peronistas. Del resultado de toda esa investigación dejará, sin dudas, más poder para Cristina en el manejo del Senado.

El retiro de fin de año ya se inició y el macrismo giró su atención al refugio clásico de Mauricio Macri, Villa La Angostura. El expresidente llegó el viernes pasado y se instaló en la casa que siempre lo aloja en el Country Cumelén, unos pocos kilómetros antes de la entrada a la villa. En el aeropuerto de Bariloche, a pesar de no estar ya en el Gobierno, el movimiento se sintió. Inclusive por algunos amigos exintegrantes del Gabinete que llegaron en vuelos de línea, como Fernando De Andreis que también se instaló con el expresidente. Una incógnita para este fin de año: la llegada de Guillermo de Holanda y Máxima a la estancia que la reina tiene cerca de la villa. No está confirmado que se repita la cena que tuvieron los reyes con los Macri en enero de este año, habida cuenta que Mauricio ya no es jefe de Estado.

Por supuesto que esta vez la política, en sus distintas vertientes, estuvo en el centro de todos los quinchos y, seguramente, los últimos liberados de la anterior Administración Kirchner, como Julio De Vido, hayan estado entre los que más disfrutaron de este tipo de charlas, ahora en familia. Respecto a este último, un dato muy poco conocido es el ascendiente desarrollista que ostenta la rama femenina de su familia política, los Minnicelli (madre- suegra Berta, e hija- esposa Lali). A la hora de los chismes un dato que no pasó desapercibido es el cuadro “con celular” del extitular del Banco Provincia, Juan Curuchet que aparece retratado con el imprescindible adminículo. Un dato mucho más trascendente sería la rebaja de rango (de Secretaría de Estado al equivalente de Dirección Nacional) del Plan Belgrano, que ahora volvería a la denominación de “Norte Grande”, de la mano del tucumano Sixto Terán Nougués. El tema es estratégico porque casi una docena de provincias dependen del abaratamiento de los costos de transporte que implica el FF.CC., lo que le permitiría reinsertarse en el país. Para colmo, la mayoría de ellos conformaron, desde el inicio, la famosa “liga de gobernadores” que llevó a Alberto Fernández a la presidencia. La baja de rango, sin embargo, podría verse compensada por la autarquía y la asignación directa de fondos que le permitan manejar su presupuesto, algo que el primer titular, el también tucumano José Cano, nunca logró, entre otras cosas, por la férrea defensa de los dineros de su área que a hizo Guillermo Dietrich hasta que logró el alejamiento de Cano, y comenzó recién a liberar obras.

Las decisiones de política económica de la Ley de Emergencia no sólo provocaron sobresaltos locales, también en el exterior hubo conmoción y malestar. Obvio que Uruguay vio inmediatamente la amenaza al punto que consultó a un par de gurúes locales para ver si le daban alternativas para los gastos de los argentinos, justo cuando empieza la temporada. El hecho es que la mayoría de los locales optó, hasta ahora por las tarjetas de bancos extranjeros (los que las tienen), o por las compras directas en dólares cash, aunque eso complica fuertemente las devoluciones de IVA, entre otras varias cosas (como el fuerte achicamiento en el nivel de gastos que se está percibiendo en estos primeros días), que ya altero los nervios de varios funcionarios. Menos amigable parece la posición de algunos países del Hemisferio Norte que no estarían por aceptar graciosamente que el Gobierno argentino les “encarezca” en 30% la compra de sus productos. Según dicen, es “intromisión” en su política comercial.

Que mientras volvió a complicarse el tema con los mapuches y la usurpación de tierras en el sur (otra vez una intrusión en campos ovejeros de Benetton), lo que vuelve a poner sobre el tapete el asunto de la seguridad jurídica y la propiedad privada, en otras partes del país distintos grupos de productores volvieron a las asambleas y hasta las movilizaciones (como el tractorazo del viernes en Rosario que volvió a terminar en el Monumento a la Bandera) para manifestar el malestar por el incremento de los impuestos a la exportación (retenciones), y también por la subas de otros gravámenes nacionales y provinciales, como el caso de la propuesta del gobernador Axel Kicillof en Buenos Aires. Solo algunas lluvias caídas en las partes más críticas por la seca en la parte central del país, descomprimieron un poco los ánimos que, se espera permitan llegar al 2020 sin productores en las rutas, aunque nadie se anima a asegurar que puede pasar después. Lo concreto es que las entidades nacionales del campo terminaron no suscribiendo aún la carta de intención del nuevo Pacto Social, aunque el Gobierno habría dicho que la cooperativista Coninagro que preside el mendocino Carlos Ianizzotto y le Federación Agraria de Carlos Achetoni habían suscripto el “paper”, lo que mereció una inmediata desmentida de ambos. Los observadores no atinaban a justificar semejante error. Algo más de distensión se vivía en los alrededores de La Rural, aunque no porque hubiera llegado alguna de las respuestas que esperan del Gobierno, sino por la extinción de la causa penal que pesaba sobre el presidente Carlos Menem y su ministro Domingo Cavallo por la intervención en la venta del precio palermitano que históricamente ocupó la entidad. La investigación penal llevaba más de 19 años mientras que los hechos que le dieron lugar ocurrieron hace 28. El fallo que puso fin a la causa y declaró la extinción de la acción penal sobre los funcionarios, también dio por extinguida la apelación de la fiscal, y la improcedencia del nuevo pedido de restitución del inmueble al Estado ya que la operación había sido “ legítima”, y se pagó un precio acorde a las restricciones de uso impuestas en la operación.

Como siempre terminamos con un chiste.

Un doctor y su paciente mantienen el siguiente diálogo:

-¿Qué tal se alimenta?

-Normal.

-¿Qué es para usted normal?

-Tres comidas al día, bajas en calorías y sin grasas.

-Muy bien. ¿Y qué tal el ejercicio físico?

-Normal.

-¿Qué es para usted normal?

-Fútbol una vez a la semana. Camino 20 cuadras por día, y me movilizo en bicicleta.

-Bien. ¿Y sexo?

-Normal. -¿Qué es para usted normal?

-Cuatro o cinco veces al año. Seis o siete como mucho.

-Bueno, eso a su edad no me parece tan normal. Lo habitual es una o dos veces a la semana.

-Eso será normal para usted, que es médico. Yo soy sacerdote