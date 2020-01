Charlas de quincho

Sin políticos en fotos comprometedoras en tiempos difíciles, es el tiempo entonces de empresarios, financistas, bolseros y habitués para los grandes centros veraniegos del exterior; donde los quinchos se mezclan en el análisis del ya casi primer mes de la nueva gestión albertistas, los problemas cambiarios y el encarecimiento de cualquier movimiento financieros, lo que, para el parroquiano de Punta del Este, genera más problemas fácticos que económicos. Igual se suceden las fiestas exclusivas y multitudinarias, con comensales dispuestos a pasarla bien más allá de las circunstancias complejas. En general se observan prudentes mensajes conciliadores de todos los empresarios y referentes del “Círculo Rojo” presentes en el balneario uruguayo. Este fin de semana fue el turno de la apertura del espacio de Giuseppe Cipriani como anfitrión del Punta Music en su propia chacra, y donde el negocio es que los sponsors paguen “por estar”. Esto además de la permanente oferta inmobiliaria del que Cipriani es “embajador”. El “as en la manga” del empresario y piloto de carreras italiano para que su fiesta electrónica fue el potente dúo Tale of Us como número vivo, fue el debut como matrimonio en las fiestas del este, Ana Carolina Ardohain más conocida como Pampita con su flamante esposo Roberto García Moritán. Más allá de las quejas por cómo cambiar dólares a un precio similar al que otorgan las clásicas “cuevas” porteñas, y las múltiples explicaciones a los uruguayos locales y visitantes del exterior sobre cómo es que la Argentina volvió al cepo; poco de política y finanzas y mucho de debates impositivos en la fiesta de Cipriani. En medio de una música algo ensordecedora sólo hubo monotema de actualidad: las explicaciones de un especialista top del mundo tributario y fiscal, que abrió una especie de estudio contable cerca de la barra del lugar, explicando, entre los gin-tonics y los Spritz, porqué es conveniente esperar a que corra un poco el gobierno de Alberto Fernández para saber si se deberá o no confiar en la repatriación de dólares físicos para liquidar menos impuestos. En general el comentario es que por ahora no se verán en este tipo de fiestas a muchos empresarios o exfuncionarios de Cambiemos. Entre los primeros, se sabe que están en el Este Cristiano Rattazzi, Eduardo Costantini, parte de las familias Brito, Eurnekián y Bulgheroni; todos moviéndose con absoluta discreción, modelo 2020. En la misma sintonía circulan los exfuncionarios macristas Guillermo Dietrich, Pancho Cabrera, Nicolás Dujovne, Carolina Stanley y Federico Salvai; y a la espera del desembarco de Rogelio Frigerio para que las jornadas estivales se transformen en algún tipo de primer contacto político para encarar el 2020. Una curiosidad, esperable. El único que no participara de estas es el exministro de Economía; a quién, por ahora, se lo mantendrá lejos de los encuentros y las fotos. Cuestiones de internas de Cambiemos aún no resueltas.