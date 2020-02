Charlas de quincho

Mientras la “alta política” mantiene en vilo a los principales funcionarios, al punto que aún no logran destrabar cantidad de nombramientos que, según algunos, es la causa que impide mostrar resultados más rápidos (dicen que la vicepresidente Cristina de Kirchner “escanea” a cada uno de los candidatos); para la gente las novedades de la semana se centraron en prácticamente dos temas: por un lado, el nuevo esquema de aumentos de las jubilaciones que transfiere recursos de los que más cobran (y más aportaron), hacia los ingresos más bajos, y la inflación oficial de enero que con su 2,3 % se ubicó por debajo de las expectativas que tenía el sector privado. Tal fue la controversia que hasta tuvo que salir el nuevo titular del organismo, Marco Lavagna, para explicar que la estimación se había hecho con la misma metodología y hasta el mismo equipo de su antecesor, Jorge Todesca, que está sindicado como quien logró recuperar la vapuleada credibilidad del INDEC. Igual en los quinchos seguían las discusiones, de un lado y de otro. Sin embargo, uno de los argumentos menos escuchado para justificar el bajo nivel del índice pasaba, llamativamente, por la caída de la actividad económica, la pronunciada baja de la demanda de consumo y la cantidad de ofertas (2 X 1; 3 X2; Black Friday, etc., etc.) que perforan cualquier cálculo lineal ortodoxo. Igualmente, contra los que sostienen que los datos de este febrero van a volver a rebotar, se ubican los que argumentan que el acuerdo de precios total que se suscribió con la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, recién se completó en enero avanzado, por lo que el impacto positivo completo dará a partir de este mes, y el alcance, en varios rubros con harinas, llega hasta abril.

En un muy discreto almuerzo en plena City porteña, gazpacho de palta y pepino, y ojo de bife mediante, un grupo de empresarios muy ligados a la exportación discutían días atrás sobre los problemas de la caída del mercado interno, pero también sobre las limitaciones que siguen teniendo para exportar, a las que se suma el crecimiento del problema que sigue irradiando desde China por el coronavirus, que aún no se sabe cuándo ni cómo termina, pero que además de los temas de salud pública, ya está pegando fuerte en varios mercados con caídas de demanda y precios. No solo ahí, los hombres de negocios decían que China ocultó durante casi un mes la cuestión, y otro tanto hizo luego la OMS (Organización Mundial de Salud) durante otras 3 semanas, lo que ya está siendo fuertemente cuestionado desde distintas partes del mundo por la irresponsabilidad en la pérdida de tiempo para atacar el mal. Ahí se supo, además, que por ejemplo los asiáticos toman muy poca leche en sus casas, pero sí lo hacen y en cantidad, cuando salen (desayunos, helados, etc.), pero como ahora deben quedarse en sus domicilios para evitar expandir el contagio, la demanda de lácteos cayó en forma marcada y con ello los precios de exportación que retrocedieron entre u$s300 y u$s350 por tonelada. Respecto a cuestiones más locales, también comentaban que el nuevo decreto “congelando” por 180 días los nombramientos públicos va a impedir completar las grillas de funcionarios que, en algunas áreas, aunque los funcionarios están propuestos, no tienen aún aceptación oficial y, por ende, están sin nombramiento ni firma, lo que viene atrasando cantidad de gestiones operativas.

QUINCHO Elvio Laucirica, titular de Coninagro Buenos Aires, y el vicepresidente Norberto Niclis, con las reinas del Trigo en Leones.jpg

La Fiesta del Trigo en Leones, Córdoba, dio también mucha tela para cortar, entre otras cosas, porque allí se pudo palpar directamente el malestar de los chacareros por la política impositiva. “Le ingresamos divisas por un récord de 2 millones de toneladas de trigo en diciembre y más de 3,5 millones de toneladas en enero, y no logramos siquiera que nos contesten los pedidos de audiencia”, se quejaban, mientras algunos funcionarios hablaban de la “eventual” necesidad de “garantizar la seguridad alimenticia” (sic), lo que remitía a los productores a otros tiempos absolutamente olvidables y no contribuía, justamente, a calmar los ánimos recalentados, justamente en una temporada en la que la cosecha de trigo fue récord, a diferencia de otros granos. Obviamente, la debacle del Grupo Vicentin (que podría tener una definición clave el próximo 6 de marzo cuando se expida el juzgado) fue tema de múltiples corrillos, entre otras cosas, por el fuerte golpe que le da a la provincia de Santa Fe cuyo gobernador, Omar Perotti, aún no se expide al respecto a pesar de que, como adelantó el viernes este diario, el impacto directo sobre la economía de productores y acopios supera los u$s600 millones (u$s350 millones por deudas, y el resto por caída de precios ante la falta de competencia), y por los desequilibrios en la logística por los altos volúmenes que la firma ahora en problemas manejaba en plena cosecha (más de 1.000 camiones diarios), temas que podrían atenuarse en parte si se les permite trabajar a “fasón” (para terceros). Por supuesto que el floreo de algunos de los directivos santafesinos por el Cantegril de Punta del Este durante enero (seguían presentados vinos de su bodega boutique), o el hecho de que entre los activos de la firma que, dicen, no alcanzan para cubrir las deudas, no aparezcan ni la algodonera, ni el frigorífico que estarían asentados en otra sociedad, tampoco está cayendo bien entre los acreedores agrarios.

En un asado en una estancia cercana al predio de la Fiesta, también se comentaba mucho sobre el efecto dominó sobre otros eslabones, en especial de la comercialización, jaqueados por las deudas impagas y lo que se agrava la situación en épocas de plena cosecha como las que se avecinan. El caso es que el rebote va teniendo derivaciones inesperadas que en algún caso tocan a la propias internas de las entidades del campo ya que los más afectados son sus representados, en especial, en el caso de las cooperativas, una de las cuales aparece entre las principales acreedoras, detrás del Banco Nación, con más de u$s100 millones, y que a pesar de ello parece que hasta ahora no logró mayores gestiones de parte de los dirigentes cooperativitistas nacionales, lo que, dicen, también podría derivar en una nueva fractura interna a no muy largo plazo.

