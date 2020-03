Charlas de quincho

De empleados y otros juristas estuvo compuesta mayoritariamente la asistencia a la Misa de Claudio Bonadio, que le organizó una grupo de amigos de la militancia pejotista, aunque no todos los presentes eran simpatizantes de esa agrupación. Por supuesto que a la salida fueron muchos los comentarios, aunque uno de las llamativos fue sobre el pasado “lasallista” de Bonadio, y su histórica cercanía (dicen que por esta razón), con Jorge Bergoglio, ahora papa Francisco. También estuvo a la orden del día el comentario sobre las causas que llevaba adelante el juez.

Juan Domingo “Johnie” Mangel, publicista, abogado, emprendedor y RR.PP. del peronismo y sus alrededores festejó sus 70 años. Nacido en Tel Aviv, en 1950, donde su padre Pablo cumplía funciones como primer embajador argentino en Israel, “Johnie” festejó en “Pizza Banana” en plena Costanera. Javier y Raúl Timerman, el vidalista Alex Campbell, Juan Radonjic, el macrista Nicolás Ducote, Alberto Albamonte, el excanciller Jorge Faurie, Héctor Cavallero, los exembajadores Ramón Puerta y Mariano Caucino, el exjefe de la SIDE Miguel Ángel Toma, el puma Francisco Bosh, Enrique Avogadro, Mercedes Muro de Nadal, el exministro Jorge Rodríguez, los camaristas Hugo Echarri y Jaime Kleimdenmatcher, Eduardo Scarpa, Carlos “Tato” Brown y hasta un senador alemán: Karl Richter. Entre pizzas y aperols, se comentó la designación del hermano de Jorge Capitanich, Daniel, como nuevo embajador en Nicaragua. Otro preguntaba “¿Nilda Garré va a Londres?” y otros interrogaban por qué en la web de la Cancillería figura el jefe de Gabinete de Felipe Solá, su cuñado Guillermo Justo Chávez, por encima del vicecanciller, el embajador Pablo Tettamanti quien se supone que es el número dos. Habladurías del mundo diplomático. En tanto, Caucino intentaba satisfacer las dudas de los presentes sobre los comicios en Israel que a esa hora anunciaban un nuevo triunfo de Benjamín Netanyahu mientras que Puerta comentaba que venía de Lima, maravillado con las virtudes de la economía peruana: “cero inflación, economía abierta, bajos impuestos, 82.000 millones de dólares de reservas, todas las empresas privatizadas, y una tasa de pobreza de 17 puntos, cuando hace treinta años tenían más de 70”.

Una de las charlas más animadas fue la que sostuvieron Puerta, Toma y Albamonte. A este le recordaban cuando, siendo diputado a fines de los ochenta, contrató un elefante que simbolizaba el gasto público y hacía campaña recorriendo la ciudad con el paquidermo. Lo cargaban: “hoy tendrías que alquilar una manada para representar el gasto actual”. A Puerta lo consultaban por los próximos pasos a seguir y el misionero contaba entusiasmado con armar el peronismo republicano, dentro del Frente Cambiemos, tarea a la que está lanzado junto a Miguel Ángel Pichetto.

El clásico desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina en medio de la fiesta de la Vendimia en Mendoza, dejó una serie de apuntes para destacar. Con menos presencia de funcionarios nacionales que en otros años, dijeron presente en un hotel del centro de la capital provincial Eduardo “Wado” de Pedro, Daniel Arroyo, el presidente del Banco Nación Eduardo Hecker y su vice, Matías Tombolini, junto a distintos representantes de del Ministerio de Economía y Producción. El faltazo lo dio el ministro de Agricultura Basterra, quien por la tarde del viernes confirmó que no iba a poder asistir por cuestiones de “agenda”: léase, imposibilidad de presentarse en la antesala del paro que decretaron las entidades del agro. En su reemplazo, estuvo el secretario nacional de Alimentos, Marcelo Alós. Durante la hora de los discursos, no faltaron los cuestionamientos. El flamante titular de la Coviar José Zuccardi cargó contra “Bodegas Argentinas”, un grupo de grandes bodegas que cuestionaron su elección y se escindieron de la corporación. “Rechazamos los ataques arteros a la institucionalidad”, dijo. También reclamó retenciones “cero” para el vino, aunque marcó una diferencia con las entidades agropecuarias que llamaron al paro: “Distinto es el caso para quienes exportan materia prima sin valor agregado”. El dato de color de la jornada fue cuando el locutor del evento presentó a los funcionarios presentes y nombró al “presidente del Banco Nación Javier González Fraga”. Desde la mesa principal, el gobernador local Rodolfo Suarez no pudo contener un grito de sorpresa e incluso Wado de Pedro sonrió al ver la reacción de Eduardo Hecker, el economista que en diciembre reemplazó a González Franca al frente de la entidad.

Aunque absolutamente contaminado por el fútbol, los quinchos del fin de semana en countries y hasta en una coqueta casa isleña en el Delta, dieron lugar a charlas diversas que estuvieron cortadas por las múltiples medidas de higiene y hasta cambios de hábitos que ahora impone el problema sanitario mundial. Sin embargo, en cuento a lo netamente local, los empresarios no dejan de quejarse, y no solo por las temperaturas extremas para esta época del año, que se cortarían a mediados de esta semana cuando podrían comenzar las lluvias que, también, pueden cambiar un poco los ánimos. “Hablan del campo y sus divisiones, pero no somos los únicos”, se quejaba un empresario del sector por el aceleramiento en tomar medidas de protesta como el paro de comercialización de granos y hacienda de 4 días que comienza hoy, y que determinaron finalmente, las principales entidades del campo. Presionados por autoconvocados y productores independientes, los principales dirigentes aceptaron, al final, arrancar con la medida que ya venía siendo encarada por varios grupos desde el interior, hace más de 15 días, y que excede totalmente el tema de las retenciones. La alusión, sin embargo, se refería los conflictos que están avanzando en entidades de otros sectores, como sería el caso de la Cámara de la Construcción y que, para algunos, puede llevar hasta la ruptura de la entidad. Por el lado del comercio no van mejor, en especial los de consumo masivo ya que ante las nuevas medidas de precios las posiciones no son homogéneas y van desde los que prefieren acatar para que no tener problemas con los funcionarios, hasta los que fuerzan seguir con negociaciones, o los que directamente rechazan más imposiciones. En el caso del campo, que ya venía registrando medidas de fuerza en el norte y el centro del país, que son los más afectados por la incidencia negativa adicional de las distancias a los centros de consumo y puertos, la decisión forzada por “las bases” hizo crujir a varias entidades que preferían demorar las medidas. La más ruidosa fue la de Federación Agraria que se corresponde, además, a la fuerte interna que se mantiene a pesar de la amplia ratificación que tuvo su actual titular, Carlos Achetoni, en las últimas elecciones. Algo similar ocurre en Coninagro, lo que incluye el reposicionamiento de algunas de las cooperativas más poderosas del país; mientras que en la Rural, lo que erizó a varios pasó por las declaraciones del ex presidente de la entidad, y ministro de Agricultura saliente, Luis Miguel Etchevehere, que salió a criticar el actual aumento de las retenciones. “Estos impuestos a la exportación se generalizaron en septiembre del 18 cuando él estaba al frente de la cartera, y entonces no hizo ni siquiera el amague de renunciar. ¡Por qué no se calla la boca ahora!”, se enojó un socio aludiendo al tema más ríspido que tiene el sector, y que lo expone especialmente frente al Gobierno.

En medio de tanta batahola, y festejos futboleros para algunos, y depresión para otros, casi pasó desapercibido la apertura del concurso de la firma santafesina Vicentin por u$s1.350 millones, y que sigue pegando de distinta manera en otras empresas del grupo. La situación, extrema, alcanza sin embargo a la mayoría de las firmas locales por el combo de fuerte caída de la actividad, caída de los precios internacionales, baja de la demanda, y suba de la carga impositiva, entre otras razones. Pero, la muy lenta reacción económica en el mundo, sumada a la de Brasil (principal cliente de la Argentina), y el inactividad local hasta que se defina la situación con el FMI, ahora todo agravado por el impacto adverso del coronavirus cuya duración y alcance aún se desconocen, están aumentando la alarma de los hombres de negocios locales, aunque se esté dando acá también una fuerte baja de la tasa de interés (ya perfora el 40%), y se prevea un recorte de la inflación que este año podría rondar el 40%. A pesar de esto, las expectativas no son muy alentadoras y hay muchos sectores comprometidos, al punto que el EMAE, el índice que mide la actividad económica, dio negativo para prácticamente todas las actividades el año pasado, y tampoco cambió la tendencia en el arranque de este 2020.

La despedida de la exposición del escultor José Fioravanti en la Casa de Victoria Ocampo fue una verdadera fiesta. Ni un vaso de agua para este quincho, pero casi 150 personas llegaron para escuchar unos tangos y ver las formidables estatuas del escultor que contribuyó a construir, entre las décadas del 20 y la del 60, la identidad nacional. Aunque gran parte de los monumentos de Fioravanti están en Palermo, ante los ojos de todos y si bien les dio vida eterna en la piedra a nuestros héroes, Belgrano, San Martín, Bolívar, pocos conocían su obra antes de esta exhibición. Sus estatuas remiten a un pasado no demasiado remoto. En los monumentos de Fioravanti se encuentran los atributos de una nación que supo ser poderosa y la nobleza de los patriotas de América. Duele hoy mirar estas figuras que cuentan historias de nuestra patria, cuando sin cinismo la llamaban “tierra de promisión”. Justo en el día de la mujer estaba allí el yeso original de más de dos metros y medio de altura de la bellísima “Patria de la fraternidad y el amor”, desnuda y con sus brazos abiertos. Es la misma que en bronce y mayor tamaño se encuentra en el Monumento a la Bandera de Rosario. Así se celebró la jornada de la mujer, con un concierto a cargo de la bandoneonista Carla Alger (polo tango), acompañada por el guitarrista Armando De la Vega. Los compases de la “Balada para un loco” y “Verano porteño” del genial Astor Piazzola potenciaron el sentimiento de arraigo a nuestra tierra. Y el público ovacionó a los intérpretes. Fioravanti batió los records de visitantes en la casa del Fondo Nacional de las Artes, un espacio que, si bien posee los mayores atractivos, no suele frecuentar el público. No obstante, la casa de Victoria está en el circuito de los principales museos de Buenos Aires, a pasos del Bellas Artes y el Decorativo. Allí estaban artistas como María Silvia Corcuera, Pedro Roth y Alejandro Ranieri; el académico de la historia Roberto Elissalde, la banquera Alicia de Antonis (Banco Ciudad), Alejandro Vidal, Olivia Andreussi, la política jujeña, exdiputada y actual embajadora Cristina Guzmán, con sus amigas, la coleccionista Cristina Khallouf y Marisú Alio; Dorita Laplacette, Carlos Dupuis, Valeria Pellegrini, Norberto Frigerio, Jorge Curatella Manes, María Elvira Paz, Victoria Paz, Susana Pontiggia, Malicha Fernández Pelayo, Carminne Dodero y Diana Saiegh, presidenta del Fondo de la Artes. Entretanto, la influyente Liliana Paniagua, sobrina del presidente del Perú, Valentín Paniagua, invitó a algunos con una paella de quinoa.

Vamos a terminar con un chiste importado de los EE.UU. y de la línea dura, de esa que nos reclaman nuestros lectores.

Un industrial texano viaja por negocios a Japón y llega un día antes de lo previsto. Para pasar esa noche contrata los servicios de una hermosa geisha, pero que no sabe inglés.

Al acostarse con ella y hacerle el amor, la muchacha comienza a exclamar “Gama Su, Gama Su”! El texano, que no tiene forma de saber qué dice, cree que ella está extasiada, y continúa haciéndole el amor mientras ella no deja de decir, cada vez con más energía, “Gama Su, Gama Su!”.

Al día siguiente, después de una jornada de negocios, dos de sus colegas japoneses lo invitan a jugar al golf. Cuando llegan al campo, uno de ellos hace un primer tiro espectacular, y el texano exclama, con admiración hacia él, “Gama Su, Gama Su”!

Pero la reacción del japonés es exactamente la contraria. Enojado, se da vuelta y le pregunta:

--¿Hoyo equivocado? ¿Por qué me dijo que era hoyo equivo-cado?