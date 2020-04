Charlas de quincho

“La Argentina se construyeron trabajo, no con planes sociales”, afirmó a su turno Roberto Cachanosky. “Antes, algo más de 9 millones aportábamos para sostener a 19 millones, ahora no hay ni 7 millones”, comentó el economista que destacó, además, que “Argentina llegó a exportar el 3% del total del comercio mundial, mientras que ahora solo participa con el 0,3%”. “Si mantuviéramos aquellas exportaciones, estaríamos exportando u$s570.000 millones, en lugar de los u$s70.000 millones actuales”, magnificó. Las consultas no se hicieron esperar y sobre los requerimientos para “salir” de la crisis que se avecina, el economista insistió sobre “las tres reformas: la laboral, la impositiva y, obviamente, la reforma del Estado”, dijo. Por supuesto que los empresarios, más pragmáticos, van a lo inmediato y las expectativas se centraron en la reapertura -parcial- de los bancos hoy con un complejo sistema de turno y horarios por documento, que se condice con las urgencias que afrontan hoy la empresas. “Chile destinó ya u$s24.000 millones a 48 meses, al 1% anual para las empresas, y acá no hay plata ni para las pymes. No hay reciprocidad. (Matìas) Kulfas promete, pero la plata no aparece, y ni siquiera los “repro” están implementados...”, se quejaba mientras un industrial bonaerense en un chat con otros dirigentes de su entidad fabril. En otro grupo, con iguales limitaciones pero orientado a la exportación, los reclamos eran similares, aunque se agregaba el atraso en el tipo de cambio. “Tenemos un tipo de cambio ridículo y acá ni siquiera bajó el combustible como está ocurriendo en muchos otros países. La crisis se sigue manejando como si fuésemos un país rico”, señalaba un empresario de la pesca que reconoció que “en plena Semana Santa (temporada alta para las exportaciones) se vendió apenas el 10% de lo que se había alcanzado el año pasado. Solo con la valorización del real en Brasil, la Argentina ya queda fuera de ese mercado”, decía.

A pesar de los problemas empresarios y, por ende, las crecientes inquietudes laborales, el principal motivo de enojo hoy de la población no pasa por estas cuestiones sino más bien por los “beneficios” que pretenden seguir manteniendo algunos sectores, y ahí el sindical (con Sergio Palazzo de la Bancaria a la cabeza) se lleva las palmas, aunque en los últimos días, el mantenimiento de la inactividad en el Congreso (junto con el rechazo a recortar los ingresos “políticos”), sumado a la ampliación de la feria judicial autoasignada por la Suprema Corte, puso a ambos poderes públicos casi en el mismo nivel de malestar social. Es que la gente considera que ante una situación tan extraordinaria como crítica, todos los poderes del Estado deberían estar funcionando y no es así. “Al Presidente los están dejando solo. Ni siquiera muchos del propio PJ lo están acompañando en esto”, reconocía un analista político que explicaba también, que “el Congreso podría autoconvocarse, pero lo tendrían que hacer todas las bancadas”. Para los observadores, el funcionamiento de apenas uno de los tres poderes de la República constituye uno de los lados más oscuros que está dejando al desnudo la pandemia. “Si la Justicia y el Congreso no funcionan, las camas de terapia intensiva hay que mandarlas allí”, ironizaba un politólogo no mediático, , mientras otro participante del chat resaltaba la “falta de solidaridad, aún dentro del Justicialismo”. ‘Hoy (Alberto) Fernández tiene un poder ilimitado, pero no porque sea hegemónico, sino porque no hay Congreso ni Justicia”, sumaba otro al tiempo que destacaba la cantidad de DNU (Decretos de Necesidad y Urgencia) que ya se lleva firmados, en gran medida, porque los otros poderes del Estado no están operativos (“pero siguen cobrando y pleno”, se enojaba otro miembro del chat). Pero si de enojo se trata, parece que el que tuvo como figura central a la exministro Patricia Bullrich, hoy colocada al frente de las dispersas fuerzas del PRO, fue para alquilar balcones. Dicen que, mientras la otrora mujer fuerte de la Seguridad no para de criticar al Gobierno (por cuarentena, coronavirus, juega a favor de los cacacacerolazos o fogonea la rebaja de sueldos de la política, entre otras cosas), algunos intendentes “fuertes” de esa agrupación, entre los que se menciona a Néstor Grindetti (Lanús), Jorge Macri (Vicente López), Diego Valenzuela (Tres de Febrero), Gustavo Posse (San Isidro), y hasta el propio Horacio Rodríguez Larreta (CABA), objetan abiertamente esa posición, no se sabe bien si por convicción sobre la crisis, por necesidad de los aportes de la Nación a sus distritos, o por la lectura de “oportunismo” que está haciendo buena parte de la población sobre las actitudes partidarias extremas como le asignan a Bullrich. “La mayoría está con miedo por la pandemia y consideran que hay que apoyar en esta cuestión al Gobierno. No es momento de chicanas políticas”, explicaba un aparente participante del caldeado encuentro donde se escucharon calificativos y no de los mejores.