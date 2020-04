Charlas de quincho

La llamativa e inesperada postura de la Argentina, en apariencia relativizando ahora las nuevas negociaciones multilaterales que pueda encarar el Mercosur (aunque mantiene lo ya acordado, incluso con la Unión Europea), cayó como un balde agua fría en el sector empresario, que tiene muy claro que solo con el mercado interno no se va a ir demasiado lejos, y menos aún con la recesión que promete dejar como secuela la pandemia. Los varios sectores políticos, por su parte, vieron en esto la continuidad de las recientes declaraciones en el seno del Grupo de Puebla, que se formó hace menos de un año, y que también alejan a la Argentina de sus vecinos y socios en el Mercosur. En todo caso, tanto los hombres de empresa, como los de la política (varios del propio partido oficial), salieron a objetar fuertemente la postura, aunque pocos (o ninguno) tienen muy claro el alcance de la cuestión, o si el Ejecutivo puede tomar tal decisión sin participación del Congreso. Por supuesto que uno de los argumentos más escuchados fue que Brasil es desde hace tiempo, el principal cliente de la Argentina. Tal fue el revuelo que hasta la esquiva Mesa de Enlace Agropecuaria (la Rural, CRA, Federación Agraria y Coninagro), que hace tiempo que viene con fuertes disensos en su seno, se unificó inmediatamente y sacó un comunicado en el que manifiestan “preocupación” por la suspensión de las nuevas negociaciones, por la decisión unilateral de la Argentina, y por lo que sería un retroceso en la “tendencia de apertura de nuestra economía”. El hecho no es menor cuando se trata de un vecino. Por citar solo un caso, recientemente se pidió al canciller Felipe Solá, que gestione ante Itamaraty la apertura de compuertas de las represas aguas arriba del Paraná, cuyo cause en la actualidad es uno de los más bajos en 50 años, a causa de la prolongada sequía que asoló a toda esa región. “El tema, ahora, tendrá seguramente menos posibilidades de resolverse en forma positiva para Argentina, y no solo por la falta de agua que también padecen los estados del sur brasileño y que le impiden hasta generar energía”, comentaba un ex alto funcionario del Palacio San Martín.