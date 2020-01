Susana Giménez y el impuesto al 30%

Quien si hizo ruido en su presencia en Punta del Este fue, como siempre, Susana Giménez. Quizá por la necesidad de los empresarios, banqueros e integrantes varios del “Círculo Rojo” de mantener un perfil más que bajo; las declaraciones de la diva sobre el impuesto al 30% al salir de un evento inmobiliario esteño produjeron el ruido político necesario para poner al lugar en agenda. “Me parece un espanto. ¿Qué voy a opinar? Encima, con lo caro que está todo me parece que es injusto, es una medida injusta. Que pongan la guita de ellos si es solidario. ¿Cómo veo la situación del país? Tengo tantas cosas para pedir. No para mí, of course, pero para el país… mucho. Pero bueno, vamos a ver. Por ahora lo del 30% me parece una locura. Acá todo el mundo está pagando en cash, con pesos uruguayos”. Susana Giménez fue así directa y audaz, quizá algo alejada de una realidad económica que comenzó con la imposición del cepo en tiempos de Mauricio Macri. Fue la segunda aparición mediática fuerte de la conductora. La primera había sido al comienzo de la temporada, con notas donde abría de par en par las puertas de su residencia esteña “La Mary”. Un asesor inmobiliario del lugar dio las explicaciones del caso: el lugar está en venta y dado el precio en que se ofrece al marcado (más de 10 millones de dólares), sólo poniéndolo ella misma el hombro podría haber movimientos de oferta.