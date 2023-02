Según privados, la brecha entre el blue y el “dólar convertibilidad” es de solo el 9%

En la definición de la entidad, ese agregado monetario “comprende el circulante en poder del público, los cheques cancelatorios en pesos y el total de depósitos en pesos del sector privado no financiero”. La estimación de Vitelli no incluye la deuda en pesos del Tesoro. Si se sumaran esos pesos que debería pagar el Estado en caso de que nadie le renovada la deuda, el valor “uno a uno” se iría a valores siderales por encima de los $900.

Los cálculos de Vitelli muestran que la brecha del dólar convertibilidad contra el oficial conocido como “A3500” es del 115%. El analista señaló a Ámbito que la decisión del Banco Central de ralentizar el crowling peg durante enero “fue como pegarse un tiro en el pie”.

Durante ese mes la devaluación controlada del BCRA fue del 5,15%, mientras que en febrero lo está haciendo al ritmo de 6%. “Bajar el ritmo hizo que los exportadores no liquidaran y a su vez que aumentara la demanda para importaciones”, señaló.

De hecho, la brecha cambiaria se incrementó y obligó al Gobierno a anunciar la operación de recompra de deuda en dólares para tratar de controlar el precio de los bonos que se usan para hacer operaciones de Contado con Liquidación (CCL).

Precisamente, contra el denominado “dólar fuga” (el CCL) la brecha del dólar convertibilidad es del 13%. En tanto, si se mide respecto del dólar Bolsa (conocido como MEP), la brecha es del 16%.

Vitelli considera que el Gobierno enfrenta un dilema. “Si el Banco Central restringe la oferta de dólares para acumular reservas se expone a que baje la actividad económica”, comenta el analista. Por eso sostiene que “la madre del problema es el tipo de cambio atrasado”.

El analista de Romano Group considera que es posible que el Gobierno tenga que pedir al Fondo Monetario Internacional (FMI) una dispensa en la meta de reservas de este año. “La distancia es de unos u$s7.800 millones y va a quedar como u$s4.800 millones abajo”, explicó. “Es un escenario complicado. Creo que no va a quedar otra que pedir un waiver. El problema es que es muy temprano para pedirlo”, señaló. Vitelli quien consideró que de acuerdo con los datos del mercado no habría un dólar soja para marzo, pero sí se está esperando para abril. Eso implicaría que el recurso no se usaría para acumular para las metas del primer trimestre.

De hecho, el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, descartó este fin de semana el “dólar soja 3” por lo menos en los plazos con los que especula el mercado.