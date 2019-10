Semana con abundancia de muestras y festivales de cine

Mañana, Sala Lugones inicia un Encuentro con el Nuevo Cine Sueco, donde se destaca “La joven Astrid” (P. Fischer Christensen), sobre la vida íntima y algo licenciosa de quien más adelante sería la escritora de cuentos infantiles Astrid Lindgren. La selección incluye films sobre conflictos adolescentes, un drama de ex drogadictos, “Calle Jardín”, una comedia provinciana de Gabriela Pichler, “Amateurs”, y dos films para niños, con títeres y monos. El mismo día culmina el 15° Festival de Cine Inusual de Buenos Aires, y empieza, algo más lejos, el 16° de Cine con Vecinos, de Saladillo. El viernes 1°, paralelamente en el C. C. Recoleta y en la Fundación Bilbao Arte, de Bilbao, España, se abre el 3° Bendita tú, festival internacional de cortometrajes dirigidos por mujeres. Y el sábado 9, el 34° Internacional de Mar del Plata, también dirigido por mujeres.