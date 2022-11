Senado: kirchnerismo busca dar jerarquía de “universidad” al Instituto Madres de Plaza de Mayo

“Es claro que no debe confundirse la autarquía con la autonomía y, por ende, la naturaleza meramente autárquica del Instituto no garantiza la continuidad de la labor que le incumbiría a la universidad, puesto que cualquier cambio de titularidad -no sólo del Ejecutivo- sino del propio Ministerio -en referencia al de Justicia-, puede imponer el rumbo que la nueva autoridad determine, pues su autarquía también está condicionada por los recursos que se le asignen”, señala Parrilli.

Por otra parte, el legislador neuquino agrega: “Además de todo lo anterior, la garantía de autonomía propia de las universidades (inciso 19° del artículo de la Constitución Nacional) requiere también una urgencia nacional que no puede pasarse por alto. En efecto, el patrimonio cultural de casi medio siglo de lucha por los Derechos Humanos debe ser custodiado y su memoria reforzada y reproducida para las futuras generaciones de argentinos”.

Sin recordar polémicas judiciales del pasado relacionadas con representantes principales de dicha entidad, Parrilli expresa: “La gesta de las Madres de Plaza de Mayo ha sido nuestro ejemplo nacional -aunque de sentido universal- de lucha no violenta que enorgullece nuestra Nación ante el mundo. Sus archivos, con la documentación original desde sus primeros días, el material artístico y literario reunido en aquellos años y en los posteriores hasta el presente, su biblioteca y su museo, no pueden quedar a merced de cualquier futura coyuntura política, debiendo ser custodiados por una entidad con la debida garantía de la autonomía constitucional, que sería la depositaria, custodia y conservadora de ese patrimonio cultural e histórico de nuestra Nación, abierto a los investigadores de todo el mundo”.

Puja en Diputados

La comisión de Recursos Naturales de la Cámara baja retomará esta tarde la discusión de una ley de envases, en base a una iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo que ya fue dictaminada y perdió estado parlamentario con el recambio legislativo de diciembre pasado.

El proyecto promueve una gestión ecológica de los envases en todo el país para reducir su impacto sobre el medio ambiente. Detrás de las intenciones aparece la creación de una tasa ambiental que será abonada por los productores responsables de los envases puestos en el mercado y la generación de un sistema propio de recolección y reutilización.

Además, con lo recaudado por el pago de esa tasa se creará un fideicomiso, administrado por la banca pública, que servirá para fortalecer los sistemas públicos de gestión de envases, promover la inclusión de recicladores, impulsar la valorización de los envases y fomentar el desarrollo del ecodiseño, entre otros aspectos.

Humedales

Después del apresurado debate la semana pasada para sacar un dictamen de la ley de humedales y los problemas que tuvo el kirchnerismo -la oposición consiguió un despacho de mayoría-, el gobernador de Jujuy, el radical Gerardo Morales, manifestó: “Me parece bien que se establezcan mecanismos de protección, pero que no avancen sobre lo que son las facultades de las provincias. El litio no mata la Pacha, no mata el planeta, es para salvar el planeta. Tenemos que resolver el tema del cambio climático, donde el responsable de la generación de gases de efecto invernadero en un 75% es la producción de energía a partir de combustibles fósiles. El litio es para acumular, y el desafío hoy es la acumulación. Ahí va el mundo, porque si no hacemos nada, no va a haber humedales que cuidar”.

Morales también dijo que “cuidar al planeta no es cuidar el patio de tu casa, cuidar el planeta es cuidar todo el planeta, y en ese marco el cambio en la matriz de generación de energía, y el litio, el cobalto, el cobre como minerales críticos para acumular las nuevas energías renovables, son centrales”, entonces “tendrían que quedar fuera de la ley la producción de litio, de los minerales críticos, porque son estratégicos para el mundo”.

En un panel que compartió junto a la secretaria de Minería de la Nación, María Fernanda Ávila, el gobernador -que tiene muy buena relación con Sergio Massa- aseveró: “Tampoco desde las provincias vamos a quedar sujetos a un Consejo integrado por algunos que se sientan en un café, no hacen nada para luchar contra el cambio climático, que lo único que hacen es hablar y ‘Biri Biri’”.