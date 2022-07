Senado: no habrá sesión por Corte

El Frente de Todos no blindó los votos para aprobar el proyecto que lleva a 25 la integración del máximo tribunal de Justicia y tuvo que postergar la sesión pensada para hoy. Un puñado de legisladores, entre propios y aliados, no avala dicho número y prefiere apoyarse en iniciativas propias a las que el cristinismo prefirió no considerar. Además, otros solicitan cuestiones urgentes en sus provincias, alejadas de la lucha de poder. Por otra parte se avanzó con el blanqueo para la construcción y Diputados comenzó a discutir la moratoria previsional. P. 11