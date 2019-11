Sharon Stone recreó la mítica escena de cruce de piernas de "Bajos Instintos"

En la icónica escena, Stone realiza un sensual cruce de piernas en pleno interrogatorio policial. La película de 1992 catapultó a la fama a la actriz: “Cambió mi vida para siempre”.

El pasado viernes, la actriz recreó la escena en la gala de premios de la revista GQ, donde recibió el galardón a la “Mujer del Año”. "Ha llegado el momento de que decidan quiénes son. Ya es hora de decidir qué van a hacer con la parte más tierna, importante, hermosa, salvaje, apasionada e importante de ustedes mismos. ¿Qué van a hacer con ella?", le dijo la actriz al público.

Luego, Stone dio a entender que el director de la película, Paul Verhoeven, la engañó a la hora de filmar la escena: "Estaba sentada en el set y mi director me dijo, '¿puedes pasarme tu bombacha? Es que se ven en la escena y no deberías llevarlas. Pero no veremos nada'. Y le dije que claro".