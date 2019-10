Show business

El británico Ken Loach y el brasileño Fernando Meirelles se sumaron a la lista de cineastas que critican las películas de superhéroes, en especial las de Marvel. Loach, director de “Yo, Daniel Blake” (2016) o “El viento que acaricia el prado” (2006), tildó a las películas de superhéroes como “aburridas” y “un ejercicio cínico”. “Se crean como hamburguesas, mercancías que generan ganancias para una gran empresa, son un ejercicio cínico”, dijo Loach. Meirelles, que dirigió “Ciudad de Dios” (2002) y “El jardinero fiel” (2005), dijo que no estaba “interesado” en el cine de superhéroes. “No las veo. Vi una de ‘Spider-Man’ hace ocho años, y eso fue todo. No quiere decir que sean malas. No sé si es por Marvel, pero vi la primera ‘Deadpool’ y era muy buena. Secuencias de acción espectaculares. Después traté de ver ‘Deadpool 2’ en un avión. Vi media hora y me rendí”, recordó. Las declaraciones de Loach y Meirelles se suman a la polémica que inició Martin Scorsese y que profundizó Francis Ford Coppola en los últimos días.