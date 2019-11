Show business

Nicolas Cage está en conversaciones para vincularse a la extraña película de metaficción “The Unbearable Weight of Massive Talent” donde se interpretaría a sí mismo. Según The Hollywood Reporter, las negociaciones con Cage se encuentran en una etapa avanzada y eso le permitiría al estudio Lionsgate retomar este proyecto, luego de ganar sus derechos a varios competidores como HBO Max y Paramount. Este puede representar el regreso del actor de 55 años a una película de gran factura desde “Ghost Rider: Espíritu de venganza” (2011) y tras varios años rodando filmes de bajo presupuesto. El intérprete tendría que representar a un Nicolas Cage desesperado por obtener un papel en un nuevo film de Quentin Tarantino y, al mismo tiempo, que lucha con una tensa relación con su hija adolescente.También habla ocasionalmente con una versión egoísta de sí mismo que proviene de los años 90 y que lo impulsa a hacer varias películas sin éxito y a no ser más una estrella. El interés en que Cage participe es tal que fuentes cercanas a las negociaciones han indicado que se ofreció una paga que le ubicaría en el rango alto de las figuras en Hollywood.

danko y perry cierran hoy festival de jazz

El pianista y compositor estadounidense Harold Danko cerrará hoy a las 20.30 el Festival Internacional Buenos Aires Jazz en la Usina del Arte junto al cuarteto que lidera con el saxofonista Rich Perry, Danko y Perry comenzaron a tocar juntos hace más de 40 años y se convirtieron en un mítico dúo de la escena de Nueva York. En su larga trayectoria tocaron con figuras como Chet Baker, Lee Konitz, y en la orquesta de Thad Jones y Mel Lewis, entre otros. En su debut en Buenos Aires se presentarán al frente del cuarteto que formaron a fines de los 80 y que completan Jeff Hirshfield en batería y Jay Anderson en contrabajo. Al cuarteto también se lo podrá ver en un plano más íntimo el jueves -a las 20.30 y a las 22.45- y el viernes próximo -a las 21 y 23.15- en Bebop Club (Moreno 364), donde harán un repaso por su vasta discografía y adelantarán algunos temas que integrarán el disco que grabarán en diciembre próximo en los Estados Unidos.

Dino saluzzi anunció nuevos conciertos

El bandoneonista salteño Dino Saluzzi anunció un nuevo ciclo de conciertos para interpretar su último álbum, “El valle de la infancia”, en el que incluyó “obras del folklore que siempre nos gustaron” pero ahora “con una relectura”. Timoteo “Dino” Saluzzi, de 85 años, se presentará el jueves 12, viernes 13 y sábado 14 de diciembre, a las 21, en Café Vinilo (Gorriti 3780). El reconocido bandoneonista actuará acompañado por su hermano Félix Saluzzi en clarinete y saxo; su hijo José María Saluzzi en guitarra; su sobrino Matías Saluzzi en bajo; y Jorge Savelón en percusión. La invitada del ciclo será su también sobrina Belén Saluzzi, en cello. Publicado por el sello alemán ECM, “El valle de la infancia” recrea el derrotero de Saluzzi, que fusiona aires del paisajismo folklórico y elementos de la tradición europea.