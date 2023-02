Si Gattoni no firma, San Lorenzo lo bajará a la Reserva

El defensor de San Lorenzo Federico Gattoni se reincorporó ayer a los entrenamientos luego de su viaje a Europa para tramitar la ciudadanía, pero el director deportivo del club, Matías Caruzzo, advirtió que si no renueva su contrato no será tenido en cuenta y bajará a la Reserva tras las idas y vueltas en las negociaciones que generaron el conflicto entre las partes. “Federico volvió a los entrenamientos y tuvimos una charla con él. Pidió disculpas por su salida estos tres días que faltó a los entrenamientos y seguimos hablando sobre su renovación”, expresó Caruzzo en TyC Sports. Y agregó: “Quiero que quede claro que nosotros no vamos a cambiar nada de todo lo que quedó pactado desde septiembre del año pasado. La verdad es que se dilató toda esta situación, fue llevada de mala manera y siento que todos se tienen que hacer cargo, pero sé que lo vamos a solucionar”. Por lo pronto, mañana ante Lanús no jugará y en su lugar lo podrían hacer Carlos Sánchez o Gastón Campi, a quienes Insua probó en la práctica realizada ayer por la mañana.